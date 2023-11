Rune incredulo dopo il ritiro di Tsitsipas alle Atp Finals: la reazione

TORINO - Un incredulo Holger Rune commenta, ai microfoni di Sky Sport, il ritiro di Stefanos Tsitsipas al terzo game del primo set, nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals: "Non mi ero accorto durante la partita", sottolinea il 20enne di Gentofte che poi aggiunge: "Poi però ho notato che non stava bene al servizio. Ha fatto bene a fermarsi".