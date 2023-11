Berrettini e i complimenti poco convinti a Sinner: il video diventa virale

ROMA - Un'assenza che non è passata inosservata quella di Matteo Berrettini domenica scorsa alle Nitto Atp Finals. Nel giorno del vittorioso debutto di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas , il tennista romano ha preferito andare all'Olimpico per assistere al derby tra Lazio e Roma e godersi poi una breve vacanza sulla neve insieme alla fidanzata Melissa Satta .

Berrettini e la frase su Sinner

E sui social intanto è diventato virale proprio un video girato durante la stracittadina della Capitale, in cui si vede un tifoso chiedere un selfie a Berrettini e invitarlo ad omaggiare Sinner per il successo su Tsitsipas di qualche ora prima: "Glieli facciamo i complimenti al nostro amico Jannik?". "Certo, certo" la risposta data con un'espressione non troppo convinta da Matteo, in apparente imbarazzo come sottolineato da diversi utenti sui social.