Djokovic nervoso, la risposta su Sinner sorprende: ecco cosa ha detto

Djokovic si affida a Sinner, il motivo

Hurkacz ha infatti fatto un grande "regalo" all'amico Sinner, già qualificato alle semifinali grazie al set perso da Djokovic. A non sorridere è proprio il serbo, che ora affida il suo destino proprio all'azzurro: se Sinner batterà Rune allora andrà in semifinale come secondo del girone, mentre se sarà Rune a battere Sinner sarà eliminato.

Djokovic nervoso, la risposta su Sinner

Djokovic, ben cosciente di questa situazione, è apparso visibilmente nervoso nel post-match, nonostante la vittoria. Dopo una rapida firma sulla telecamera, contro voglia ma obbligatoria, il serbo è stato intervistato a bordo campo. Non poteva mancare la domanda su Sinner, al quale sono aggrappate le speranze di qualificazione di Djokovic. Il numero uno del mondo, però, ha sorpreso con la sua risposta: "Devo sperare in Sinner per qualificarmi? Onestamente, non guarderò la sua partita contro Rune. Oggi tornano i miei figli, io starò con la famiglia. Il mio lavoro è finito, domani vedrò se mi sono qualificato o meno".