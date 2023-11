Diretta Djokovic-Hurkacz 2-1: segui il match delle Nitto Atp Finals LIVE

17:10

Djokovic batte ancora Hurkacz

Cresce il bilancio del serbo, ora a 7-0 negli scontri diretti contro il polacco. Hurkacz, però, gli ha strappato un set importantissimo.

17:05

Djokovic nervoso, la risposta su Sinner

Queste le parole nel post-match di un visibilmente nervoso Djokovic: "Hurkacz è un giocatore molto amato nel tour, una brava persona con un ottimo carattere. È molto simpatico, lo adoro come persona ma non come giocatore. Mi ha reso le cose molto difficili con il suo servizio, uno dei più potenti al mondo. È molto difficile rispondergli. È stata una bella vittoria. Devo sperare in Sinner? Onestamente, non guarderò la sua partita. Oggi tornano i miei figli, io starò con la famiglia. Il mio lavoro è finito, domani vedrò se mi sono qualificato o meno".

17:00

Gruppo Verde, la classifica attuale

1. Djokovic 2-1 (5-5, 54-49)

2. Sinner 2-0 (4-1, 32-26) - Una partita in meno

3. Rune 1-1 (3-2, 16-19) - Una partita in meno

4. Hurkacz 0-1 (1-2, 13-17)

5. Tsitsipas 0-2 (0-4, 8-12)

16:51

Djokovic si affida a Sinner: il motivo

Per qualificarsi alle semifinali, Djokovic deve sperare nella vittoria di Sinner contro Rune. In caso di vittoria del danese, il serbo sarebbe eliminato.

16:47

Djokovic vince ma non può esultare

Djokovic chiude il match vincendo il terzo set per 6-1. Nessuna esultanza, però, da parte del serbo, che rischia una clamorosa eliminazione in base al risultato di Sinner-Rune.

16:43

Ancora break Djokovic: 5-1

Allunga il serbo, sempre più vicino a chiudere il match.

16:37

Ancora avanti Djokovic: 4-1

Ha preso ora il controllo della partita il serbo, che si avvia verso la vittoria del terzo set.

16:34

Break Djokovic: 3-1

Si porta avanti il serbo, visibilmente nervoso. Anche vincendo questo match, la sua qualificazione alle Finals sarà decisa dal risultato di Sinner-Rune.

16:27

Inizio equilibrato: 1-1

Due turni in battuta senza problemi, per una sfida che continua ad essere molto equilibrata.

16:26

Sinner ringrazia Hurkacz: è già qualificato!

La vittoria nel secondo set del polacco garantisce a Jannik Sinner un posto nelle semifinali delle Nitto Atp Finals.

16:17

Hurkacz vince il secondo set, Sinner in semifinale!

Il polacco tiene il servizio e fa un grandissimo regalo all'amico Sinner, ora matematicamente qualificato alle semifinali.

16:14

Djokovic non molla: 4-5

Tiene il servizio il serbo, ma ora deve trovare il controbreak per non cedere il set a Hurkacz. Sinner aspetta ansioso: se il polacco vince questo set è già qualificato.

16:10

Hurkacz clamoroso, evita il break: 3-5

Il polacco è scatenato: resiste all'assalto di Djokovic annullando due palle break con ben quattro ace (tre consecutivi) in un solo game.

16:03

Djokovic tiene: 3-4

Il serbo evita il secondo break e prova a rimontare.

16:00

Hurkacz incredibile: 2-4

Servizio a zero del polacco, che allunga il suo vantaggio. In questa fase è crollato Djokovic, incapace di rispondere ai colpi del rivale.

15:56

Break Hurkacz! Ora 2-3

Finalmente arriva un break, ed è di Hurkacz. Il polacco si porta avanti senza concedere neanche un punto. Ora Djokovic è costretto a rimontare.

15:52

Hurkacz non molla: 2-2

Servizio a zero per il polacco, che trova il secondo ace del set e il dodicesimo totale.

15:49

Totale equilibrio: 2-1

Il secondo set sta andando avanti come il primo, con turni in battuta tenuti senza problemi e senza mai il rischio del break. Ora torna avanti Djokovic.

15:45

Hurkacz si difende: 1-1

Sempre impeccabile dal servizio il polacco, che torna in parità.

15:42

Djokovic parte bene: 1-0

Inizia bene il secondo set il serbo, che tiene il servizio senza problemi.

15:37

Djokovic domina il tie-break e vince il primo set!

Dominio totale nel tie-break. Dopo un intero set totalmente equilibrato, Djokovic si scatena nel finale e chiude 7-1, prendendosi il primo set.

15:32

Si va al tie-break!

Nulla da fare per Hurkacz, con Djokovic che tiene ancora il servizio. Primo set senza alcun break: si va dunque al tie-break.

15:26

Hurkacz avanti: 5-6

Il polacco tiene il servizio e mette all'angolo Djokovic.

15:23

Si va avanti: 5-5

Djokovic tiene il servizio, il primo set va avanti e si avvicina lo spettro del tie-break.

15:19

Hurkacz avanti: 4-5

Piovono ace da parte del polacco, che raggiunge quota 10. Ora Djokovic serve per rimanere nel set.

15:16

Djokovic si difende: 4-4

Totale equilibrio finora, ancora senza nessun break tra i due rivali.

15:09

Hurkacz non molla: 3-4

Ottavo ace per il polacco e Djokovic di nuovo sotto.

15:06

Djokovic risponde: 3-3

Servizio a zero del serbo, che prova a prendere il controllo del match.

15:02

Djokovic sbaglia, Hurkacz avanti: 2-3

Tanti errori in questa fase del serbo, con il polacco che ne approfitta e tiene ancora il servizio.

14:59

Djokovic rischia: 2-2

Hurkacz aggressivo, che riesce a portare il game fino ai vantaggi. Nole riesce a difendersi e tiene il servizio.

14:52

Hurkacz glaciale, sesto ace: 1-2

Inizio incredibile del polacco, che in soli due turni di servizio ha già raggiunto quota sei ace.

14:50

Djokovic si difende: 1-1

Nessun problema per il serbo, che tiene il servizio.

14:46

Hurkacz subito con tre ace: 0-1

Djokovic aggressivo ma non riesce a trovare subito il break, il polacco si difende e anche grazie a tre ace tiene la battuta.

14:42

Djokovic-Hurkacz, si comincia!

Inizia la sfida al Pala Alpitour di Torino: Djokovic sfida Hurkacz.

14:34

Djokovic e Hurkacz in campo

L'attesa è finita, con Djokovic e Hurkacz che hanno fatto il loro ingresso in campo: ora il riscaldamento e poi si comincia.

14:29

Hurkacz, debutto alle Finals

Per il polacco si tratta del debutto in queste Atp Finals. Qualche giorno fa ha giocato un set d’esibizione contro Fritz per sostituire il ritirato Tsitsipas, ma oggi sarà il suo esordio ufficiale.

14:24

Djokovic-Hurkacz, i precedenti

In totale sono sei i precedenti tra i due, e sono sempre sei le vittorie del serbo. L'ultimo incontro risale a Wimbledon, con vittoria di Djokovic in quattro set. Oggi Hurkacz ha l'occasione per trovare la sua prima vittoria contro il numero uno del mondo.

14:18

Djokovic rischia, chance per Hurkacz

A sorpresa, il numero uno del mondo rischia una clamorosa eliminazione: a Djokovic potrebbe non bastare una vittoria in due set per la qualificazione. Dall'altra parte Hurkacz non ha nulla da perdere. Il polacco è stato ripescato dopo il ritiro di Tsitsipas, e con i due match già persi dal greco non ha nessuna possibilità di passare il girone. Per Hurkacz sarà solo una chance per mettersi in mostra davanti al pubblico italiano.

14:12

Nitto Atp Finals, Sinner si qualifica se: tutte le combinazioni

Sarà decisivo anche il risultato di Djokovic-Hurkacz per il destino di Sinner, non ancora sicuro della qualificazione alle semifinali: ecco tutte le combinazioni.

14:08

Sinner stasera in campo, come seguirlo in diretta

A chiudere la giornata e il Gruppo Verde sarà la sfida tra Sinner e Rune, in campo stasera: ecco come seguire il match in diretta.

14:00

A che ora gioca Djokovic e dove seguirlo

L'incontro tra Djokovic e Hurkacz è in programma sul campo principale del Pala Alpitour non prima delle 14.30. Ecco dove verrà tramesso in tv il match.