Il coach di Djokovic shock: "Dopo il ko con Sinner era scomparso, ecco cos'ha fatto"

Essere Djokovic è anche questo: sapersi spingere sempre oltre il limite. Forse anche per questo il tennista numero uno al mondo non aveva preso tanto bene la sconfitta contro Sinner arrivata nella fase a gironi delle Nitto Atp Finals . È Goran Ivanisevic a svelarlo, ma soltanto dopo la vittoria in finale del serbo proprio contro il fenomeno azzurro . "Cosa mi ha colpito? Innanzitutto devo ringraziare Jannik perché ci ha aiutato a raggiungere le semifinali - le sue parole riportate dai media serbi - Non appena ha raggiunto le semifinali, sapevo che avrebbe vinto il torneo. È cambiata la mentalità, è arrivato un nuovo Djokovic. Quando arriva il vero Novak, nessuno può giocare con lui". Ma il coach di Djokovic non si è fermato qui, svelando un caso maturato in settimana di cui ancora non si era saputo nulla.

Djokovic, cosa aveva fatto dopo il ko contro Sinner per caricarsi

"Come posso arrabbiarmi con il miglior giocatore della storia? - ha aggiunto Ivanisevic - Posso solo arrabbiarmi quando ci sgrida senza motivo. Cerca sempre di vincere, non è facile con lui quando perde. Martedì ha perso la partita e mercoledì non l'abbiamo visto per niente, fino a giovedì era scomparso, non sapevamo cosa stesse succedendo. Non sapevamo se saremmo tornati a casa, se ci stessimo riscaldando per Hurkacz. Poi abbiamo scoperto che avrebbe giocato. Non appena qualcosa 'scatta' in lui, come ogni essere umano, lotta con se stesso, ha preso buone decisioni, è rimasto calmo". Ma che cosa ha fatto Djokovic dopo il ko contro Sinner? "È andato a fare shopping con la famiglia", ha svelato il suo coach. Un modo per staccare, forse, sbollire la delusione e tornare ancora più carico.