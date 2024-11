Bolelli e Vavassori, diretta Atp Finals Torino doppio: primo set agli azzurri LIVE

TORINO - Archiviato con un sorriso l'esordio di Jannik Sinner nel torneo, l'Italia è pronta a scendere in campo anche nel doppio alle ATP Finals 2024 di Torino. Debutto nel proprio girone per Simone Bolelli e Andrea Vavassori : se la vedranno con la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden. Segui la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti.

19:06

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 5-3 (6-2)

Game a zero anche per la coppia indo-australiana che accorcia le distanze e prova a rientrare in partita.

19:04

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 5-2 (6-2)

Altro game solido per la coppia azzurra che concede un solo 15 a Bopanna ed Ebden e vola sul 5-2. Ora la coppia indo-australiana serve per restare nel secondo set.

19:01

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 4-2 (6-2)

Ebden mette a segno una comoda volée alta di dritto: vantaggio dimezzato.

18:57

Scarica l'App ufficiale e gratuita de Il Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

18:55

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 4-1 (6-2)

Altro turno di battuta a zero per il duo azzurro che sta giocando un match di qualità e concretezza.

18:52

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 3-1 (6-2): altro break per gli azzurri!

Il secondo doppio fallo di Ebden porta gli azzurri sul 30-15. Poi arriva l'ottima risposta di Bolelli che permette al duo italiano di guadagnare due palle break: la prima viene annullata da Bopanna, la seconda è quella vincente.

18:48

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 2-1 (6-2)

La risposta di dritto di Ebden beffa gli azzurri (30-30) che con due punti si riportano in vantaggio.

18:45

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 1-1 (6-2)

Sotto 15-30, la coppia indo-australiana sale di livello e pareggia immediatamente i conti.

18:42

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 1-0 (6-2)

Azzurri devastanti con la prima: altro game a zero e primo vantaggio Italia nel secondo parziale.

18:40

Al via il secondo set tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden

Inizia il secondo parziale con gli azzurri al servizio.

18:37

+++ Bolelli e Vavassori show: altro break e primo set contro Bopanna/Ebden! +++

Sotto 0-30, gli azzurri ristabiliscono la parità con l'ottima risposta di rovescio di Simone prima e Andrea poi. Gli azzurri si guadagnano anche il primo set point, complice il primo doppio fallo dell'australiano. La risposta di dritto del piemontese vale il break e il set per gli azzurri: 6-2 il punteggio dopo 26' di partita.

18:34

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 5-2

Altro game a zero per la coppia azzurra, chiuso con lo smash vincente di Andrea. La coppia italiana si sta esprimendo ad altissimi livelli in quel di Torino. Ora, al cambio di campo, Bopanna ed Ebden serviranno per restare nel set.

18:31

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 4-2, annullate due palle break agli azzurri

Il duo indo-australiano tiene un fondamentale turno di battuta annullando ben due palle break alla coppia azzurra.

18:27

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 4-1

Simone al servizio e Andrea sotto rete: primo game a zero per la coppia azzurra nel match.

18:24

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 3-1

Sotto 0-30, Bopanna ed Ebden salgono in cattedra con quattro punti vinti consecutivamente muovendo il punteggio nel primo parziale.

18:21

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 3-0

Il duo azzurro conferma il break con un game perfetto, chiuso con la prima di servizio di Bolelli. Concesso un solo 15 alla coppia indo-australiana.

18:18

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 2-0, c'è il break degli azzurri!

Bopanna mette a segno il primo ace della partita ma gli azzurri salgono rapidamente sul 40-15, guadagnadosi due palle break: la prima viene annullata dagli avversari, la seconda è quella giusta con la risposta vincente di Vavassori.

18:14

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 1-0

Ottimo avvio di match per gli azzurri che concedono un solo 15 ai loro avversari (rovescio vincente di Bopanna in risposta) e muovono per primi il punteggio nel set.

18:11

Inizia il match tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden

Al via la partita di doppio tra gli azzurri al servizio e il duo indo-australiano.

18:05

Ingresso in campo tra gli applausi per Bolelli e Vavassori

Ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi presenti all'Inalpi Arena per gli azzurri Bolelli e Vavassori, che tra poco sfideranno Bopanna e Ebden nel match valido per la prima giornata delle Atp Finals di doppio.

17:53

Bolelli e Vavassori, contro Bopanna e Ebden per la rivincita

Caccia alla rivincita tra poco per Bolelli e Vavassori contro Bopanna e Ebden alle Atp Finals di Torino. Gli azzurri cercano infatti una vittoria contro l'indiano e l'australiano, che hanno invece trionfato nella finale degli ultimi Australian Open (vittoria per 7-6, 7-5 nella sfida decisiva a Melbourne).

17:41

Vittoria per Krawietz e Puetz nel girone di Bolelli e Vavassori

Vittoria a sorpresa per i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz contro la coppia composta da Marcelo Arevalo (di El Salvador) e dal croato Mate Pavic (6-3, 6-4) nell'altro match del girone di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nelle Atp Finals di doppio a Torino.

17:29

17:22

Allenamento per Sinner a Torino in vista della sfida con Fritz

Allenamento in corso per Sinner a Torino in vista della sfida con Taylor Fritz, valida per la seconda giornata del girone 'Nastase' delle Atp Finals. Sul campo vicino sta provando il servizio Bolelli, che tra meno di un'ora debutterà insieme all'altro azzurro Vavassori nel torneo di doppio.

17:11

Clamoroso ko per Alcaraz all'esordio nelle Atp Finals

Clamoroso ko per Carlos Alcaraz, che al debutto alle Atp Finals di Torino ha perso in due set contro Casper Ruud (al quale aveva lasciato appena un set nei quattro precedenti). LEGGI TUTTO

17:02

Atp Finals, esordio per Bolelli e Vavassori

La partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocherà non prima delle ore 18 (è la terza della giornata a Torino): per gli azzurri è il debutto nel proprio girone.

Inalpi Arena, Torino