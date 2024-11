De Minaur, la battuta su Sinner e la Wada: "Anche se mi ha preso a calci in c..."

Sinner, il doping e la Wada: il pensiero di De Minaur

De Minaur stima tanto Sinner, anche come persona. Si capisce dalla risposta sul discorso doping e sulla futura decisione della Wada: “Onestamente, sono solo un giocatore di tennis. Non ho alcuna competenza per poter prendere decisioni di questo tipo. Sono sicuro che tutto accadrà quando necessario. Per quanto riguarda Jannik, posso solo dire quello che so di lui come persona. Anche se mi ha preso a calci in c*** 7 volte (8, ndr), è un bravo ragazzo. Ho tanto rispetto per lui e il suo team”.