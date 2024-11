Fritz-De Minaur, diretta Atp Finals: Sinner in semifinale, tennis LIVE

TORINO - Taylor Fritz contro Alex De Minaur. Questo l'antipasto della giornata di oggi (14 novembre) alle Atp Finals di Torino, dove in serata Jannik Sinner , contro Daniil Medvedev , chiuderà il programma della terza e ultima giornata del gruppo Ilie Nastase. Per lo statunitense Fritz vittoria contro Medvedev e ko contro Sinner, due sconfitte fin qui invece per l'australiano De Minaur. L'altoatesino è spettatore interessato. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale.

16:16

Fritz-De Minaur: 5-2

L'americano concede un solo punto ed è ora ad un passo dal vittoria.

16:12

Fritz-De Minaur: 4-2

L'australiano prova a rimanere in partita e tiene il servizio.

16:08

Fritz-De Minaur: 4-1

Game combattuto, risolto ai vantaggi con un ace, ma Fritz conferma il break e si porta ad un passo dalla finale.

16:04

Break Fritz! Ora 3-1 su De Minaur

L'americano trova un break forse decisivo, mentre De Minaur sembra mollare. Momento critico della partita, ora Fritz per confermare il break.

15:57

Fritz-De Minaur: 2-1

Ancora Fritz avanti, tenendo la battuta senza problemi.

15:54

Fritz-De Minaur: 1-1

Ancora servizio a zero dell'australiano, che ristabilisce la parità.

15:51

Fritz-De Minaur: 1-0

Fritz con l'ace a chiudere il primo game di servizio. Ora battuta a De Minaur, che sembra più in difficoltà rispetto a qualche minuto fa.

15:46

+++ Fritz vince il secondo set! +++

A sorpresa, dopo quattro turni di servizi a zero, Fritz trova il break decisivo! De Minaur sorpreso e costretto a cedere il secondo set per 6-4. Si va ora al terzo e decisivo set.

15:40

Fritz-De Minaur: 5-4

Stavolta risponde forte anche l'americano con un servizio a zero.

15:38

Fritz-De Minaur: 4-4

L'australiano è ingiocabile al servizio: quarto turno di battuta chiuso senza concedere un punto a Fritz.

15:36

Fritz-De Minaur: 4-3

Fritz non molla, annulla una palla break di De Minaur e riesce a tenere il servizio.

15:28

Fritz-De Minaur: 3-3

Ancora servizio a zero per De Minaur, per il terzo turno di battuta di fila.

15:23

Fritz-De Minaur: 3-2

Fritz si riporta avanti concedendo di nuovo un solo punto.

15:21

Fritz-De Minaur: 2-2

Altro servizio a zero dell'australiano, che è in ottima forma in questo momento.

15:15

Fritz-De Minaur: 2-1

Tiene il servizio l'americano concedendo un solo punto.

15:13

Fritz-De Minaur: 1-1

Risposta rapida di De Minaur, che con un servizio a zero si riporta in parità.

15:10

Fritz-De Minaur: 1-0

Game rischioso ma l'americano riesce a tenere il servizio dopo ben 10 minuti di gioco. De Minaur in un buon momento ora, andato vicino al break.

15:03

Atp Finals, Sinner è già in semifinale!

Con il set vinto dall'australiano, Sinner ha ora la certezza matematica di essere in semifinale ancor prima del suo ultimo match del girone contro Medvedev.

15:00

+++ De Minaur vince il primo set +++

L'australiano chiude con un ace e si prende il primo set per 7-5. Crollo improvviso per Fritz, che sembrava vicino a chiudere il set prima del break.

14:55

Break De Minaur! Ora avanti 6-5

Arriva di nuovo il break di De Minaur, che approfitta di alcuni errori dell'americano per riportarsi avanti. Ora se riuscirà a tenere il servizio potrà chiudere il primo set.

14:50

Fritz-De Minaur: 5-5

De Minaur non si scompone e tiene il servizio, riportando la parità. Si va avanti dunque.

14:46

Fritz-De Minaur: 5-4

Risposta forte di Fritz, con un servizio a zero che lo riporta avanti. Ora un game potenzialmente decisivo, con l'americano a caccia di un break per chiudere il set.

14:44

Break Fritz! Si ritorna sul 4-4

Nulla da fare per De Minaur, Fritz reagisce e trova subito il controbreak! Si torna sul 4-4, tutto da rifare.

14:40

Break De Minaur! Ora 4-3 su Fritz

Dopo tre turni impeccabili, Fritz cede la battuta e De Minaur trova il break. Show dell'australiano, che si prende un punto incredibile dopo uno scambio di venti colpi e poi va in vantaggio grazie ad un gratuito dell'americano.

14:35

Fritz-De Minaur: 3-3

Grande partita di difesa tra i due rivali, con De Minaur che tiene nuovamente il servizio. Ancora nessun break.

14:29

Fritz-De Minaur: 3-2

Servizio incredibile in questa fase di Fritz, che chiude a zero con un ace.

14:26

Fritz-De Minaur: 2-2

Risponde l'australiano, che concede solo un punto e si riporta in parità.

14:22

Fritz-De Minaur: 2-1

Domina dal servizio in questa fase l'americano, che subisce un solo punto prima di tornare in vantaggio.

14:19

Fritz-De Minaur: 1-1

Risposta dell'australiano, che si porta sul 40-0. Fritz prova a reagire ma De Minaur tiene la battuta.

14:15

Fritz-De Minaur: 1-0

Servizio a zero dell'americano, che si porta avanti.

14:13

Fritz-De Minaur: si comincia!

Inizia la sfida tra Fritz e De Minaur, con l'americano al servizio.

14:04

Fritz e De Minaur in campo

Applausi per i due sfidanti, che fanno il loro ingresso in campo: ora il riscaldamento e poi si comincia.

13:55

Gruppo Ilie Nastase, la classifica aggiornata

Questa la classifica del Gruppo Ilie Nastase dopo le prime due giornate:

1. Jannik Sinner [1] (2-0)

2. Taylor Fritz [5] (1-1)

3. Daniil Medvedev [4] (1-1)

4. Alex De Minaur [7] (0-2)

13:40

Fritz e De Minaur tra poco in campo

La sfida è in programma alle ore 14: tra poco in campo i due sfidanti, che si giocano la semifinale.

13:30

13:21

Sinner-Medvedev, orario e come seguirla

Il match più atteso della giornata è quello tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma stasera non prima delle 20:30. Ecco tutte le informazioni sulla sfida. LEGGI QUI

13:11

Fritz-De Minaur, Sinner spettatore interessato

Per Sinner il discorso qualificazione in semifinale (nonostante la doppia vittoria) non è ancora chiuso, ma potrebbe risolversi già dopo questa sfida: in caso di vittoria di De Minaur, con qualunque punteggio, Sinner sarebbe già matematicamente qualificato alle semifinali, anche in caso di sconfitta nell'ultima sfida contro Medvedev. LEGGI TUTTO

13:01

Fritz contro De Minaur: il bilancio dei precedenti

Sono 8 i precedenti nel circuito tra Taylor Fritz e Alex De Minaur, con il bilancio favorevole al secondo: 5 i successi del 25enne australiano (n.9 Atp) contro i 3 del 27enne statunitense (n.5 Atp).

