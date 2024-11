Sinner è già in semifinale alle Atp Finals: la situazione nel girone

Sinner, chi affronta in semifinale

Il numero uno al mondo, che non conosce ancora la sua posizione finale nel girone, dovrà poi attendere la terza giornata del Gruppo John Newcombe per conoscere il nome del suo avversario in semifinale. Al momento Alexander Zverev occupa la prima posizione nel girone e Casper Ruud la seconda, ma tutto è ancora da decidere. Indipendentemente dal punteggio, se Zverev batte Alcaraz e Ruud batte Rublev, allora Zverev vince il girone e Ruud passa per secondo. Se invece Alcaraz batte Zverev e Rublev batte Ruud a qualificarsi saranno lo spagnolo come primo e il tedesco come secondo. Questi tutti gli altri scenari dell'altro girone:

1) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 2 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e l'ordine di classifica degli altri giocatori è determinata dalla % di game vinti.



2) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 2 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



3) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 3 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. ALCARAZ si qualifica come secondo.



4) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 3 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



5) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 2 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 2 set, allora A. RUBLEV è eliminato e l'ordine di classifica degli altri giocatori è determinato dalla % di game vinti.



6) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 2 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 3 set, allora C. ALCARAZ vince il girone e A. ZVEREV si qualifica come secondo.



7) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 3 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



8) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 3 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.