Sinner-Medvedev diretta Atp Finals: segui la partita. Tennis LIVE

TORINO - Jannik Sinner sa solo vincere. Lo sapevamo, per carità. La stagione dell'azzurro è stata a dir poco trionfale. Però è sempre bello avere una conferma e in queste Atp Finals il numero uno al mondo non ha conosciuto un attimo di esitazione. E' stato un killer contro De Minaur, spietato contro Fritz, micidiale contro Medvedev. Anche il russo si è dovuto inchinare alla legge dei due set di Sinner. 6-3, 6-4 al termine di una partita dominata nel primo set e solo un pizzico più combattuta nel secondo. Alla fine, però Sinner ha vinto ancora mandando in estasi il pubblico di Torino. Passa il girone Nastase da primo e domani conoscerà il nome del prossimo avversario che lo sfiderà sabato sera. Segui le reazioni del match in diretta insieme a noi.

Sinner-Medvedev 2-0 FINALE: 6-3; 6-4

22:08

Pennetta: "Medvedev troppo discontinuo"

Flavia Pennetta ha commentato così il successo di Sinner nello studio di Sky Sport: "Medvedev ha avuto un atteggiamento altalenante stasera, a volte era la solita tigre aggressiva, altre volte sembrava quasi rassegnato. Jannik è stato straordinario"

22:01

Sinner: "Atmosfera meravigliosa, contro Medvedev è stata dura"

Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Medvedev: "Sorrido perché è stata una bella partita in un'atmosfera magnifica. Per me vuol dire tanto visto che con Daniil ci conosciamo benissimo e ho provato a giocare in un modo differente. Contro di lui non è mai facile vincere. Sono felice di aver raggiunto il primo obiettivo, ovvero centrare le semifinali. Sono felice di come sono partito in questo torneo e non era facile visto che non giocavo da qualche settimana"

21:57

Sinner vince la partita: 6-4 nel secondo set!

Sinner tiene il servizio e porta a casa la vittoria contro Medvedev. Per l'azzurro è la terza vittoria al secondo set a queste Atp Finals

21:51

Medvedev-Sinner 4-5: nuovo break per Jannik!

L'azzurro strappa di nuovo il servizio al russo grazie ad un break giocato da vero numero uno. Ora andrà a servire per la vittoria

21:45

Medvedev-Sinner 4-4

Jannik tiene il turno di servizio dopo il break concesso al russo. Il risultato nel secondo set torna in equilibrio

21:41

Medvedev-Sinner 4-3

Due ace nel proprio turno di servizio e Medvedev torna avanti nel punteggio in questo secondo set

21:39

Medvedev-Sinner 3-3: break per il russo

L'azzurro cede per la prima volta il servizio dopo aver concesso due palle break. Il russo si rimette in carreggiata

21:33

Medvedev-Sinner 2-3

Il russo tiene bene il proprio turno di servizio e resta in scia all'azzurro in questo secondo set

21:31

Medvedev-Sinner 1-3

Jannik continua a blindare i suoi turni di servizio e allunga nel secondo set consolidando il break conquistato prima

21:27

21:26

Medvedev-Sinner 1-2: break per l'azzurro

Jannik strappa di nuovo il servizio a Medvedev giocando un game straordinario

21:23

Medvedev-Sinner 1-1

Un altro game portato a casa in scioltezza per Jannik che continua il suo dominio

21:20

Medvedev-Sinner 1-0

Il secondo set comincia con il russo che tiene il servizio contro un Sinner piuttosto sciupone

21:15

Sinner vince il primo set: 6-3!

Sinner vince un primo set dominato in 32 minuti e conquista aritmeticamente il primo posto nel girone Nastase!

21:13

Sinner-Medvedev 5-3: break per l'azzurro!

Medvedev si arrende a Sinner e cede il proprio servizio concedendo il primo break dell'incontro. Jannik ora servirà per portare a casa il primo set

21:09

Sinner-Medvedev 4-3

Jannik perfetto nel proprio turno di servizio: game conquistato a zero

21:07

Sinner-Medvedev 3-3

Il russo abbassa la media di prime palle e subito Jannik prova ad approfittarne: due palle break annullate con grande difficoltà da parte di Medvedev che riesce comunque a tenere il servizio

20:59

Sinner-Medvedev 3-2

Sotto gli occhi di Stefan Edberg e Ciro Ferrara, immortalati in tribuna dalle telecamere di Torino, Sinner continua a tenere il servizio senza correre rischi e torna avanti nel punteggio

20:55

Sinner-Medvedev 2-2

Il primo set va avanti senza break

20:52

Sinner-Medvedev 2-1

Jannik da applausi, conquista un altro game senza soffrire

20:48

Sinner-Medvedev 1-1

Buono anche il turno di servizio del russo che conquista il primo game del match lasciando solo un quindici all'avversario

20:45

Sinner-Medvedev 1-0

L'azzurro tiene il servizio a zero mostrando subito di essere in gran forma

20:43

Sinner parte al servizio

Il match comincia con Sinner al servizio

20:41

Ci siamo, la partita sta per cominciare

Terminata la fase di riscaldamento, il match tra Sinner e Medvedev sta per partire

20:35

E' l'ora di Sinner

L'azzurro entra in campo accompagnato dall'ovazione del pubblico di Torino

20:33

Entra in campo Medvedev

Il russo entra in campo accolto dagli applausi del pubblico di Torino

20:31

Tra pochi secondi in campo i due protagonisti

E' tutto pronto per il match dell'azzurro contro il russo. In campo si balla con la coreografia pre-match. A momenti l'ingresso in campo dei due atleti

20:19

Nastase: "Sinner un campione unico"

Ilie Nastase ha parlato a Torino su Sky Sport del numero uno al mondo azzurro: "Sinner mi piace tantissimo perché ha intuizione e sa dove arriverà la pallina prima degli altri. Lui è il più forte di tutti, un campione vero. A chi può essere paragonato tra i grandi del passato? Non mi piace questo gioco perché ogni era ha un tennis diverso da un altro"

20:16

20:14

Pienone per Sinner a Torino

Manca pochissimo all'inizio del match tra Sinner e Medvedev e tra stadio e Fan Village a Torino c'è già il pienone. Si aspetta ormai soltanto l'ingresso in campo del numero uno al mondo

20:01

Sinner e gli ultimi precedenti con Medvedev

Il campione altoatesino si è imposto in sette degli ultimi otto incroci andati in scena con il russo. Il più importante è arrivato a gennaio nella finale degli Australian Open quando Jannik alzò al cielo il primo titolo Slam al quinto set dopo una pazzesca rimonta

19:44

Medvedev o Fritz: chi passa in semifinale? Le combinazioni

Dopo la vittoria di Fritz in tre set contro De Minaur questi rimangono gli unici scenari possibili nella sfida all'altro posto delle semifinali oltre a quello già conquistato da Sinner:

- se questa sera Sinner vince, con qualunque risultato, alle semifinali andranno l'azzurro e Taylor Fritz in quest’ordine

- se Medvedev vince in due set si qualificano Medvedev come primo e e Sinner come secondo

- se il russo vince in tre set passano Sinner come primo e Fritz come secondo

19:42

Medvedev, sempre un'impresa

A Daniil Medvedev servirà un'impresa per conquistare il pass valido per le semifinali delle Finals. Il russo stasera dovrà battere per due set a zero il numero uno al mondo Sinner. Con Jannik già in semifinale, il match di questa sera dovrà decidere solo chi passerà il turno tra Daniil e Taylor Fritz, visto che Alex de Minaur è già eliminato

19:38

Jannik Sinner in semifinale, basta un set per arrivarci da numero uno

Jannik Sinner si è già riservato un posto per le semifinali delle Atp Finals ancora prima di scendere in campo per l'ultimo turno dei gironi contro Daniil Medvedev. Il merito è dell'australiano De Minaur che con il set conquistato contro Fritz ha permesso all'azzurro di passare il turno. Adesso per arrivare alla fase finale da primo del girone a Jannik servirà un set contro Medvedev

