Bolelli e Vavassori qualificati alle ATP Finals: saranno a Torino per il secondo anno di fila!

Le ATP Finals di Torino continuano a parlare italiano. Dopo la qualificazione di Jannik Sinner in singolare - e quella sempre più probabile di Lorenzo Musetti -, in doppio hanno staccato il pass per il Master Simone Bolelli e Andrea Vavassori . L'aritmetica è arrivata nel nono e ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi , dove la coppia azzurra ha finalmente potuto festeggiare una meritata qualificazione. I deludenti risultati degli ultimi mesi avevano fatto sì che Bolelli/Vavassori dovesse attendere ancora un po' prima di celebrare questo traguardo ampiamente meritato, considerando che sono stati oggettivamente una delle migliori coppie nel circuito ATP nel 2025. Tuttavia il successo ai danni di Gonzalez/Pel per 6-2 6-4 nel primo turno del torneo francese ha permesso loro di assicurarsi la partecipazione a Torino per il secondo anno consecutivo.

Il "favore" di Darderi

Oltre alla loro vittoria, Bolelli e Vavassori devono ringraziare anche la coppia formata da Luciano Darderi e dall'argentino Francisco Cerundolo, che sempre al primo turno a Parigi ha eliminato i loro rivali, gli statunitensi Harrison/King. Una combinazione vincente che ha permesso ai due azzurri di volare a Torino e di poter giocare il resto del torneo liberi da ogni preoccupazione. Nel 2025 Simone e Andrea hanno vinto quattro tornei: il 250 di Adelaide e ben tre 500 (Rotterdam, Amburgo e Washington). Ma soprattutto hanno raggiunto anche la finale dell'Australian Open, dimostrando di essere competitivi pure a livello Slam. Si sono così aggiunti alle altre sei coppie già qualificate: Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos, Arevalo/Pavic, Heliovaara/Patten, Salisbury/Skupski e Krawietz/Puetz. L'ultimo posto se lo giocheranno infine Harrison/King, Nys/Roger-Vasselin e Doumbia/Reboul.