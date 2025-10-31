Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Auger-Aliassime batte Vacherot, per Musetti si complicano le Atp Finals: cosa cambia nella Race

Da Parigi sono arrivate brutte notizie per Lorenzo: l'approdo in semifinale del canadese mette a rischio il suo ottavo posto
3 min
TagsLorenzo MusettiFelix Auger-Aliassimevalentin vacherot

Felix Auger-Aliassime ha superato con un periodico 6-2 Valentin Vacherot e si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Importante prova di forza da parte del canadese, che ha archiviato la pratica in un'ora e 19 minuti senza correre grossi rischi e si è assicurato un posto tra i migliori quattro a La Defense Arena. Auger-Aliassime attende adesso il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Alex De Minaur, ma soprattutto si avvicina a Lorenzo Musetti nella Race, insidiando prepotentemente il suo ottavo posto. Per il carrarino ancora nulla è perduto, tuttavia inevitabilmente aumentano i rimpianti per la prematura sconfitta contro il connazionale Lorenzo Sonego, che gli ha impedito di provare ad incrementare il gap sul venticinquenne di Montreal.

Cosa cambia nella Race

A poco più di una settimana dall'inizio delle ATP Finals di Torino, la Race vede all'ottavo posto Lorenzo Musetti a quota 3.685 punti. Poco distante Auger-Aliassime, che a Parigi ha incamerato ben 400 punti e si è portato a sole 90 lunghezze di ritardo. Qualora dovesse vincere un altro incontro, a quel punto effettuerebbe il sorpasso, salendo a quota 3.845 punti. In caso di titolo, invece, sarebbe aritmeticamente qualificato. Scenari a cui non vuole pensare Lorenzo, pur consapevole che a meno di un ritiro di Novak Djokovic, il quale non ha ancora confermato la sua partecipazione a Torino, non dipenderà però solo ed esclusivamente da sé stesso.

Musetti chiede una wild card per Atene

Lorenzo sperava di festeggiare la qualificazione a Torino entro la fine del torneo di Parigi così da riposarsi la settimana seguente. Invece sarà costretto a scendere in campo. Lo farà in Grecia, in occasione dell'ATP 250 di Atene - organizzato dalla famiglia di Djokovic e con Nole come prima testa di serie - per il quale ha chiesto una wild card. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il carrarino proverà a conquistare sul campo i punti necessari per staccare in extremis il pass per le ATP Finals.

Tutte le news di Nitto Atp Finals

