Auger-Aliassime batte Vacherot, per Musetti si complicano le Atp Finals: cosa cambia nella Race

Felix Auger-Aliassime ha superato con un periodico 6-2 Valentin Vacherot e si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Importante prova di forza da parte del canadese, che ha archiviato la pratica in un'ora e 19 minuti senza correre grossi rischi e si è assicurato un posto tra i migliori quattro a La Defense Arena. Auger-Aliassime attende adesso il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Alex De Minaur, ma soprattutto si avvicina a Lorenzo Musetti nella Race, insidiando prepotentemente il suo ottavo posto. Per il carrarino ancora nulla è perduto, tuttavia inevitabilmente aumentano i rimpianti per la prematura sconfitta contro il connazionale Lorenzo Sonego, che gli ha impedito di provare ad incrementare il gap sul venticinquenne di Montreal.