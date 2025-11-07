Calendario ufficiale Atp Finals: date e orari e quando gioca Sinner. Il tabellone completo dei primi due giorni
Con il sorteggio dei gironi sono ufficialmente entrate nel vivo le Nitto ATP Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, campione in carica, numero uno al mondo e dominatore assoluto nel circuito ATP sul cemento indoor. Reduce dalla doppietta Vienna-Parigi, l'azzurro proverà a confermare il titolo conquistato lo scorso anno davanti al pubblico di casa e a chiudere nel migliore dei modi un 2025 inusuale ma ricco di soddisfazioni. Sinner che guida il 'Gruppo Bjorn Borg' e ha pescato come avversari il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e colui che strapperà l'ottavo e ultimo pass tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l'azzurro Lorenzo Musetti. Proprio gli impegni del carrarino nell'ATP 250 di Atene hanno fatto slittare l'uscita del calendario ufficiale, ma infine è stato reso noto.
Quando gioca Sinner
Il tennista azzurro farà il suo debutto nella giornata di lunedì 10 novembre. Sfiderà o il canadese Felix Auger-Aliassime o il connazionale Lorenzo Musetti (se quest'ultimo dovesse vincere il titolo ad Atene e dunque qualificarsi) nella sessione serale. Di conseguenza il suo match è in programma non prima delle ore 20:30. Jannik tornerà poi in campo martedì 11 oppure mercoledì 12 per il secondo impegno della fase a gironi, ma il nome del suo avversario non è ancora noto. Se Sinner vincerà all'esordio, si tratterà del vincente del match tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Se invece Jannik dovesse perdere, se la vedrebbe contro lo sconfitto di quella stessa sfida. Infine, giovedì 13 o venerdì 14 disputerà il terzo e ultimo match del Round Robin. L'eventuale semifinale è prevista per sabato 15, mentre la finalissima domenica 16. Gli orari delle singole partite verranno comunicati di giorno in giorno.
Il tabellone completo dei primi due giorni
Domenica 9 novembre
Ore 11:30 - Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz
Ore 14:00 - Alcaraz vs De Minaur
Ore 18:00 - Cash/Glasspool vs Bolelli/Vavassori
Ore 20:30 - Zverev vs Shelton
Lunedì 10 novembre
Ore 11:30 - Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski
Ore 14:00 - Djokovic vs Fritz
Ore 18:00 - Heliovaara/Patten vs Harrison/King
Ore 20:30 - Sinner vs Auger-Aliassime o Musetti