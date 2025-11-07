Calendario ufficiale Atp Finals: date e orari e quando gioca Sinner. Il tabellone completo dei primi due giorni

Con il sorteggio dei gironi sono ufficialmente entrate nel vivo le Nitto ATP Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, campione in carica, numero uno al mondo e dominatore assoluto nel circuito ATP sul cemento indoor. Reduce dalla doppietta Vienna-Parigi, l'azzurro proverà a confermare il titolo conquistato lo scorso anno davanti al pubblico di casa e a chiudere nel migliore dei modi un 2025 inusuale ma ricco di soddisfazioni. Sinner che guida il 'Gruppo Bjorn Borg' e ha pescato come avversari il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e colui che strapperà l'ottavo e ultimo pass tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l'azzurro Lorenzo Musetti. Proprio gli impegni del carrarino nell'ATP 250 di Atene hanno fatto slittare l'uscita del calendario ufficiale, ma infine è stato reso noto.