venerdì 7 novembre 2025
Calendario ufficiale Atp Finals: date e orari e quando gioca Sinner. Il tabellone completo dei primi due giorni

Svelato tutti i dettagli relativi alla programmazione dell'evento di scena a Torino: ecco quello che c'è da sapere sugli impegni di Jannik
3 min
Tagsjannik sinnerAtp Finals

Con il sorteggio dei gironi sono ufficialmente entrate nel vivo le Nitto ATP Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, campione in carica, numero uno al mondo e dominatore assoluto nel circuito ATP sul cemento indoor. Reduce dalla doppietta Vienna-Parigi, l'azzurro proverà a confermare il titolo conquistato lo scorso anno davanti al pubblico di casa e a chiudere nel migliore dei modi un 2025 inusuale ma ricco di soddisfazioni. Sinner che guida il 'Gruppo Bjorn Borg' e ha pescato come avversari il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e colui che strapperà l'ottavo e ultimo pass tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l'azzurro Lorenzo Musetti. Proprio gli impegni del carrarino nell'ATP 250 di Atene hanno fatto slittare l'uscita del calendario ufficiale, ma infine è stato reso noto.

Quando gioca Sinner

Il tennista azzurro farà il suo debutto nella giornata di lunedì 10 novembre. Sfiderà o il canadese Felix Auger-Aliassime o il connazionale Lorenzo Musetti (se quest'ultimo dovesse vincere il titolo ad Atene e dunque qualificarsi) nella sessione serale. Di conseguenza il suo match è in programma non prima delle ore 20:30. Jannik tornerà poi in campo martedì 11 oppure mercoledì 12 per il secondo impegno della fase a gironi, ma il nome del suo avversario non è ancora noto. Se Sinner vincerà all'esordio, si tratterà del vincente del match tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Se invece Jannik dovesse perdere, se la vedrebbe contro lo sconfitto di quella stessa sfida. Infine, giovedì 13 o venerdì 14 disputerà il terzo e ultimo match del Round Robin. L'eventuale semifinale è prevista per sabato 15, mentre la finalissima domenica 16. Gli orari delle singole partite verranno comunicati di giorno in giorno.

Il tabellone completo dei primi due giorni

Domenica 9 novembre

Ore 11:30 - Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz
Ore 14:00 - Alcaraz vs De Minaur
Ore 18:00 - Cash/Glasspool vs Bolelli/Vavassori
Ore 20:30 - Zverev vs Shelton

Lunedì 10 novembre

Ore 11:30 - Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski
Ore 14:00 - Djokovic vs Fritz
Ore 18:00 - Heliovaara/Patten vs Harrison/King
Ore 20:30 - Sinner vs Auger-Aliassime o Musetti

