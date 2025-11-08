La frase di Musetti su Djokovic dopo la finale di Atene che accende il pubblico. E Nole risponde così

Novak Djokovic ha 38 anni ma si conferma uno dei migliori tennisti al mondo. Il tennista serbo ha infatti sconfitto Lorenzo Musetti nella finale dell'Atp 250 di Atene e ha conquistato il secondo titolo stagionale. Lo ha fatto al termine di una battaglia di 2 ore e 59 minuti, con il punteggio di 4-6 6-3 7-5, ribadendo di essere ancora competitivo - anche contro avversari che stazionano in top 10 - nonostante la carta d'identità. Per Musetti si è trattato di una sconfitta deludente, sia per le tante chance sprecate sia perché vincere avrebbe significato interrompere un digiuno di tornei che dura dal 2022 e festeggiare la qualificazione alle Atp Finals. Ciononostante, in occasione della cerimonia di premiazione è stato molto sportivo e ha speso parole al miele per Djokovic