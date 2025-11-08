La frase di Musetti su Djokovic dopo la finale di Atene che accende il pubblico. E Nole risponde così
Novak Djokovic ha 38 anni ma si conferma uno dei migliori tennisti al mondo. Il tennista serbo ha infatti sconfitto Lorenzo Musetti nella finale dell'Atp 250 di Atene e ha conquistato il secondo titolo stagionale. Lo ha fatto al termine di una battaglia di 2 ore e 59 minuti, con il punteggio di 4-6 6-3 7-5, ribadendo di essere ancora competitivo - anche contro avversari che stazionano in top 10 - nonostante la carta d'identità. Per Musetti si è trattato di una sconfitta deludente, sia per le tante chance sprecate sia perché vincere avrebbe significato interrompere un digiuno di tornei che dura dal 2022 e festeggiare la qualificazione alle Atp Finals. Ciononostante, in occasione della cerimonia di premiazione è stato molto sportivo e ha speso parole al miele per Djokovic
La frase di Musetti e la risposta di Djokovic
"Alla tua età rompi ancora il c... a tutti, come hai fatto a me oggi. Ogni volta che condivido il campo con te per me è come ricevere un lezione da un maestro e quindi grazie davvero. Non ci sono più parole da aggiungere perché continui a dimostrare il fenomeno che sei". Queste le splendide parole che Lorenzo ha riservato al tennista più vincente della storia di questo sport. Visibilmente provato prima della premiazione, Musetti ha dato l'impressione di avere gli occhi lucidi. A consolarlo ci ha pensato il suo avversario, Novak Djokovic, il quale ha provato a tirarlo su di morale: "So che è brutto perdere così ma hai giocato un tennis incredibile. Sulla terra battuta sei uno dei migliori di tutti in assoluto e sul cemento stai migliorando, ti aspetta un futuro luminoso".