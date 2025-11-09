Corriere dello Sport.it
Alcaraz-De Minaur, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno lo spagnolo e l'australiano i protagonisti del primo incontro di singolare sulla Inalpi Arena a Torino: in palio la vetta del gruppo Jimmy Connors
2 min
TagsCarlos AlcarazAlex De MinaurAtp Finals

Carlos Alcaraz inaugurerà il suo cammino alle Atp Finals di Torino contro Alex De Minaur. Lo spagnolo arriva alla Inalpi Arena dopo una deludente sconfitta subita a Parigi e con la pressione di dover vincere tre partite per chiudere l'anno al numero uno del mondo. Il vantaggio su Jannik Sinner è cospicuo, tuttavia Alcaraz non potrà sbagliare. Per sua fortuna Novak Djokovic si è ritirato e dunque nel Gruppo Jimmy Connors se la vedrà con Taylor Fritz, Lorenzo Musetti e appunto De Minaur. Sarà proprio l'australiano il suo primo rivale al Masters: Carlos partirà nettamente favorito, anche in virtù del fatto che De Minaur vanta un bilancio di 0-3 alle Atp Finals.

Alcaraz-De Minaur, orario e quando si gioca

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, valido per la fase a gironi delle Atp Finals, è in programma oggi, domenica 9 novembre, non prima delle ore 14:00.

Alcaraz-De Minaur, i precedenti tra i due

Il tennista spagnolo è avanti 4-0 nei confronti diretti. I due si sono affrontati due volte nel 2025, con Alcaraz che si è imposto prima nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam (unica sfida sul cemento indoor) e poi nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri delle Atp Finals saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match tra Alcaraz e De Minaur sarà inoltre visibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000

