Alcaraz-De Minaur, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz inaugurerà il suo cammino alle Atp Finals di Torino contro Alex De Minaur . Lo spagnolo arriva alla Inalpi Arena dopo una deludente sconfitta subita a Parigi e con la pressione di dover vincere tre partite per chiudere l'anno al numero uno del mondo. Il vantaggio su Jannik Sinner è cospicuo, tuttavia Alcaraz non potrà sbagliare . Per sua fortuna Novak Djokovic si è ritirato e dunque nel Gruppo Jimmy Connors se la vedrà con Taylor Fritz, Lorenzo Musetti e appunto De Minaur. Sarà proprio l'australiano il suo primo rivale al Masters: Carlos partirà nettamente favorito, anche in virtù del fatto che De Minaur vanta un bilancio di 0-3 alle Atp Finals.

Alcaraz-De Minaur, orario e quando si gioca

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, valido per la fase a gironi delle Atp Finals, è in programma oggi, domenica 9 novembre, non prima delle ore 14:00.

Alcaraz-De Minaur, i precedenti tra i due

Il tennista spagnolo è avanti 4-0 nei confronti diretti. I due si sono affrontati due volte nel 2025, con Alcaraz che si è imposto prima nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam (unica sfida sul cemento indoor) e poi nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri delle Atp Finals saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match tra Alcaraz e De Minaur sarà inoltre visibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000