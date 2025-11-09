Zverev-Shelton, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Alexander Zverev e Ben Shelton saranno i protagonisti della prima sessione serale delle Atp Finals di Torino. I due tennisti sono inseriti nel Gruppo Bjorn Borg insieme a Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime e sono chiamati a partire col piede giusto perché una sconfitta potrebbe costare loro cara, specialmente in un girone dove c'è un chiaro favorito (Sinner) per chiudere a punteggio pieno. I due giocatori sono reduci da una buona prova nel recente torneo di Parigi , dove soltanto Jannik ha frenato la loro corsa, rispettivamente nei quarti e in semifinale. Secondo i bookmakers sarà Zverev a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia nel complesso l'incontro si preannuncia equilibrato.

Zverev-Shelton, orario e quando si gioca

L'incontro della fase a gironi tra Alexander Zverev e Ben Shelton è in programma oggi, domenica 9 novembre, sulla Inalpi Arena non prima delle ore 20:30.

Zverev-Shelton, i precedenti tra i due

Il tennista tedesco conduce 4-0 nei confronti diretti e ha perso un solo set sui nove giocati. Tre di questi precedenti sono andati in scena nel 2025, con Zverev che ha trionfato a Monaco, a Stoccarda e a Cincinnati, rispettivamente terra, erba e cemento.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri delle Atp Finals saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match tra Zverev e Shelton sarà inoltre visibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000