domenica 9 novembre 2025
Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La coppia azzurra debutterà a Torino contro i numeri uno al mondo: tutto quello che c'è da sapere sul loro primo impegno alla Inalpi Arena
2 min
Per il secondo anno consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori calcheranno la Inalpi Arena davanti al pubblico di Torino. I due italiani si sono qualificati alle Atp Finals grazie al settimo posto nella Race e saranno subito attesi da un debutto scintillante. Se la vedranno infatti contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri uno al mondo e campioni di Wimbledon. Inevitabilmente saranno questi ultimi a scendere in campo con i favori del pronostico dalla loro parte, tuttavia gli italiani non partiranno battuti in partenza. Anzi, complice il supporto del pubblico amico, andranno a caccia del colpaccio così da inaugurare nel migliore dei modi quest'edizione del Masters.

Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, orario e quando si gioca

Il primo match alle Atp Finals di Simone Bolelli e Andrea Vavassori è in programma oggi, domenica 9 novembre, sulla Inalpi Arena non prima delle ore 18:00.

Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, i precedenti tra i due

La coppia azzurra vanta un invidiabile bilancio di 3-0 contro il duo britannico. Tutte e tre le vittorie sono arrivate nel 2025: a Rotterdam, ad Amburgo e infine a Cincinnati.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri delle Atp Finals saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. L'incontro di Bolelli/Vavassori sarà inoltre visibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Finals, il montepremi del doppio

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200

PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – $ 96.600

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500

VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Unisciti alla community