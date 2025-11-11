Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano alle semifinali delle Atp Finals di Torino . Dopo il debutto vincente contro il doppio numero uno del mondo (Cash e Glasspool), la coppia azzurra vince anche contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos . Grazie ad un'altra vittoria in due set , gli azzurri ottengono la qualificazione diretta al prossimo turno, senza dover aspettare il risultato del loro ultimo match nel girone. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La coppia azzurra chiude il match senza problemi: Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano direttamente in semifinale , senza dover aspettare il risultato del loro ultimo match. Questo il primo verdetto di queste Atp Finals.

Grandissimo tie-break della coppia azzurra, che si carica con l'entusiasmo del pubblico di Torino . Grandi colpi, come una semi-voleè che finisce sul nastro e poi sulla riga, permettono di trovare il minibreak decisivo per poi chiudere con il punteggio di 7-4. Bolelli e Vavassori in vantaggio.

I due azzurri mantengono il buon momento, rimontano da 30-0 e alla prima chance trovano il primo break del match in avvio del secondo set. Carica incredibile dall'Inalpi Arena.

Benissimo ora gli azzurri, che confermano il break e si portano sul 2-0.

Due turni di servizio difesi con successo, ma gli azzurri restano forti del loro break di vantaggio e ora gestiscono il match.

Non mollano gli avversari, che stavolta tengono il servizio. Il controllo del gioco è però ancora in mano a Bolelli e Vavassori.

A quindici la coppia azzurra, che viaggia verso la vittoria e un posto sicuro in semifinale .

La coppia evita di subire un altro break, ma Bolelli e Vavassori continuano a restare in vantaggio e gestiscono il match.

Altra turno di servizio vincente e punteggio sul 5-3: Bolelli e Vavassori sono ad un game dalla semifinale .

Bolelli e Vavassori si guadagnano una palla del match , annullata però dagli avversari. Ora però serviranno per chiudere questo match.

12:25

Si va al tie-break!

Nulla da fare, Granollers/Zeballos conservano la battuta e il primo set arriva sul 6-6 senza break: servirà il tie-break per spezzare l'equilibrio.

12:22

Brivido Bolelli/Vavassori: ora 6-5

Altre due palle break annullate dalla coppia azzurra, che rischia nuovamente ma riesce a tenere la situazione sotto controllo. Bolelli e Vavassori si assicurano così almeno il tie-break.

12:16

Il primo set va avanti

Servizio a zero di Granollers/Zeballos e punteggio sul 5-5: il primo set va avanti.

12:13

Bolelli/Vavassori si salvano! Ora 5-4

Da 40-15 per gli avversari, Bolelli e Vavassori annullano due palle break per poi tenere il servizio. Primo momento complicato per gli azzurri, che però hanno reagito benissimo.

12:08

Granollers/Zeballos non mollano: 4-4

Equilibrio pienamente intatto fin qui, mentre ci avviciniamo alla fine di questo primo set.

12:05

Bolelli/Vavassori incredibili dal servizio

Terzo servizio a zero di fila. La coppia azzurra è ingiocabile nei suoi turni di battuta.

12:03

Granollers/Zeballos rispondono ancora: 3-3

La coppia azzurra è ispiratissima al servizio, ma non riesce a procurarsi palle break durante i turni in battuta degli avversari. Prosegue l'equilibrio.

11:58

Ancora a zero Bolelli e Vavassori

Altro servizio a zero dei due azzurri, che stanno dominando i loro turni di battuta.

11:56

Rimpianto Bolelli/Vavassori: ora 2-2

La coppia azzurra si porta su un promettente 30-0, ma subisce poi la rimonta degli avversari senza arrivare al possibile break. Qualche piccolo rimpianto per Bolelli e Vavassori.

11:51

A zero Bolelli e Vavassori!

Turno di battuta dominante degli azzurri, che lasciano gli avversari a zero e tornano avanti.

11:49

Granollers/Zeballos rispondono: ora 1-1

A trenta la coppia argentina-spagnola, che risponde al primo turno di battuta degli azzurri.

11:45

Partono bene Bolelli/Vavassori

Bene la coppia azzurra, con l'ace di Vavassori a chiudere il game in servizio.

11:42

Si parte! Gli azzurri al servizio

Si parte con Bolelli al servizio.

11:33

Bolelli e Vavassori entrano in campo

Applausi e cori per l'ingresso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo: ora il sorteggio, riscaldamento e si parte!

11:20

Bolelli e Vavassori, come vedere il match in diretta

Il match con protagonista la coppia azzurra sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in diretta streaming su Tennis TV, Sky Go e NOW.

11:11

Atp Finals, il programma della giornata

Dopo il match di Bolelli e Vavassori, sarà il turno di Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Poi di nuovo doppio con Cash/Glasspol contro Krawietz/Puetz e infine gran finale di giornata con Lorenzo Musetti impegnato contro Alex De Minaur.

10:55

Bolelli/Vavassori, i precedenti contro Granollers e Zeballos

La coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos ha debuttato piegando 10-6 al super tie-break i tedeschi Krawietz/Puetz. Con la coppia azzurra c'è una perfetta parità nei precedenti: sono in totale 4, tutti la scorsa stagione, con il punteggio di 2-2.

10:45

Bolelli/Vavassori, grande vittoria al debutto

Il cammino della coppia azzurra alle Atp Finals è iniziato con un successo contro i numeri uno del mondo in due set. RIVIVI LA SFIDA

10:35

Bolelli e Vavassori aprono la giornata delle Atp Finals

Sarà proprio il match che vedrà coinvolti Bolelli e Vavassori ad aprire il programma di oggi delle Atp Finals: l'inizio è in programma alle ore 11:30.

10:30

Bolelli e Vavassori tornano in campo: giocano per la semifinale

Prosegue il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals: la coppia azzurra sfida Granollers/Zeballos con in palio una seria ipoteca sulla qualificazione in semifinale, o addirittura la certezza matematica.

Inalpi Arena, Torino

