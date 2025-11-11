Bolelli/Vavassori diretta Atp Finals: Granollers/Zeballos battuti, la coppia vola in semifinale LIVE
Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Dopo il debutto vincente contro il doppio numero uno del mondo (Cash e Glasspool), la coppia azzurra vince anche contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Grazie ad un'altra vittoria in due set, gli azzurri ottengono la qualificazione diretta al prossimo turno, senza dover aspettare il risultato del loro ultimo match nel girone. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
13:23
Bolelli e Vavassori nella storia del tennis italiano!
Simone Bolelli ed Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano come la prima coppia italiana a raggiungere la semifinale alle Nitto ATP Finals.
13:17
+++ Bolelli e Vavassori vincono in due set e volano in semifinale! +++
La coppia azzurra chiude il match senza problemi: Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano direttamente in semifinale, senza dover aspettare il risultato del loro ultimo match. Questo il primo verdetto di queste Atp Finals.
13:12
Bolelli e Vavassori al servizio per chiudere
Bolelli e Vavassori si guadagnano una palla del match, annullata però dagli avversari. Ora però serviranno per chiudere questo match.
13:08
Bolelli e Vavassori ad un passo dalla semifinale
Altra turno di servizio vincente e punteggio sul 5-3: Bolelli e Vavassori sono ad un game dalla semifinale.
13:03
Granollers/Zeballos lottano: 4-3
La coppia evita di subire un altro break, ma Bolelli e Vavassori continuano a restare in vantaggio e gestiscono il match.
13:00
Bolelli e Vavassori allungano: 4-2
A quindici la coppia azzurra, che viaggia verso la vittoria e un posto sicuro in semifinale.
12:54
Granollers/Zeballos ci provano: 3-2
Non mollano gli avversari, che stavolta tengono il servizio. Il controllo del gioco è però ancora in mano a Bolelli e Vavassori.
12:52
Bolelli/Vavassori restano avanti: 3-1
Due turni di servizio difesi con successo, ma gli azzurri restano forti del loro break di vantaggio e ora gestiscono il match.
12:45
Bolelli/Vavassori confermano il break
Benissimo ora gli azzurri, che confermano il break e si portano sul 2-0.
12:41
È subito break Bolelli e Vavassori!
I due azzurri mantengono il buon momento, rimontano da 30-0 e alla prima chance trovano il primo break del match in avvio del secondo set. Carica incredibile dall'Inalpi Arena.
12:34
Bolelli e Vavassori vincono il primo set!
Grandissimo tie-break della coppia azzurra, che si carica con l'entusiasmo del pubblico di Torino. Grandi colpi, come una semi-voleè che finisce sul nastro e poi sulla riga, permettono di trovare il minibreak decisivo per poi chiudere con il punteggio di 7-4. Bolelli e Vavassori in vantaggio.
12:25
Si va al tie-break!
Nulla da fare, Granollers/Zeballos conservano la battuta e il primo set arriva sul 6-6 senza break: servirà il tie-break per spezzare l'equilibrio.
12:22
Brivido Bolelli/Vavassori: ora 6-5
Altre due palle break annullate dalla coppia azzurra, che rischia nuovamente ma riesce a tenere la situazione sotto controllo. Bolelli e Vavassori si assicurano così almeno il tie-break.
12:16
Il primo set va avanti
Servizio a zero di Granollers/Zeballos e punteggio sul 5-5: il primo set va avanti.
12:13
Bolelli/Vavassori si salvano! Ora 5-4
Da 40-15 per gli avversari, Bolelli e Vavassori annullano due palle break per poi tenere il servizio. Primo momento complicato per gli azzurri, che però hanno reagito benissimo.
12:08
Granollers/Zeballos non mollano: 4-4
Equilibrio pienamente intatto fin qui, mentre ci avviciniamo alla fine di questo primo set.
12:05
Bolelli/Vavassori incredibili dal servizio
Terzo servizio a zero di fila. La coppia azzurra è ingiocabile nei suoi turni di battuta.
12:03
Granollers/Zeballos rispondono ancora: 3-3
La coppia azzurra è ispiratissima al servizio, ma non riesce a procurarsi palle break durante i turni in battuta degli avversari. Prosegue l'equilibrio.
11:58
Ancora a zero Bolelli e Vavassori
Altro servizio a zero dei due azzurri, che stanno dominando i loro turni di battuta.
11:56
Rimpianto Bolelli/Vavassori: ora 2-2
La coppia azzurra si porta su un promettente 30-0, ma subisce poi la rimonta degli avversari senza arrivare al possibile break. Qualche piccolo rimpianto per Bolelli e Vavassori.
11:51
A zero Bolelli e Vavassori!
Turno di battuta dominante degli azzurri, che lasciano gli avversari a zero e tornano avanti.
11:49
Granollers/Zeballos rispondono: ora 1-1
A trenta la coppia argentina-spagnola, che risponde al primo turno di battuta degli azzurri.
11:45
Partono bene Bolelli/Vavassori
Bene la coppia azzurra, con l'ace di Vavassori a chiudere il game in servizio.
11:42
Si parte! Gli azzurri al servizio
Si parte con Bolelli al servizio.
11:33
Bolelli e Vavassori entrano in campo
Applausi e cori per l'ingresso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo: ora il sorteggio, riscaldamento e si parte!
11:20
Bolelli e Vavassori, come vedere il match in diretta
Il match con protagonista la coppia azzurra sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in diretta streaming su Tennis TV, Sky Go e NOW.
11:11
Atp Finals, il programma della giornata
Dopo il match di Bolelli e Vavassori, sarà il turno di Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Poi di nuovo doppio con Cash/Glasspol contro Krawietz/Puetz e infine gran finale di giornata con Lorenzo Musetti impegnato contro Alex De Minaur.
10:55
Bolelli/Vavassori, i precedenti contro Granollers e Zeballos
La coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos ha debuttato piegando 10-6 al super tie-break i tedeschi Krawietz/Puetz. Con la coppia azzurra c'è una perfetta parità nei precedenti: sono in totale 4, tutti la scorsa stagione, con il punteggio di 2-2.
10:45
Bolelli/Vavassori, grande vittoria al debutto
Il cammino della coppia azzurra alle Atp Finals è iniziato con un successo contro i numeri uno del mondo in due set. RIVIVI LA SFIDA
10:35
Bolelli e Vavassori aprono la giornata delle Atp Finals
Sarà proprio il match che vedrà coinvolti Bolelli e Vavassori ad aprire il programma di oggi delle Atp Finals: l'inizio è in programma alle ore 11:30.
10:30
Bolelli e Vavassori tornano in campo: giocano per la semifinale
Prosegue il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals: la coppia azzurra sfida Granollers/Zeballos con in palio una seria ipoteca sulla qualificazione in semifinale, o addirittura la certezza matematica.