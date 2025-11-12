Shelton-Auger-Aliassime, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime saranno i protagonisti di uno dei due incontri validi per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg alle Atp Finals di Torino. Entrambi sconfitti in due set all'esordio, rispettivamente da Alexander Zverev e Jannik Sinner, sono attesi da un match decisivo: vincere vorrebbe dire continuare a sperare nella qualificazione, mentre perdere significherebbe con ogni probabilità essere eliminati. L'americano ancora non ha ritrovato il 100% della forma dopo il problema alla spalla accusato allo US Open, tuttavia sono maggiori i dubbi intorno alle condizioni fisiche del canadese, frenato da un fastidio al polpaccio nel suo primo incontro. I bookmakers vedono leggermente favorito Shelton.
Shelton-Auger-Aliassime, orario e quando si gioca
La sfida tra Shelton e Auger-Aliassime è in programma mercoledì 12 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.
I precedenti tra Shelton e Auger-Aliassime
I due giocatori si sono affrontati in una sola occasione, lo scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros. Vinse il canadese in tre comodi set.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.
Atp Finals 2025, il montepremi
RISERVA – € 134.628
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988
VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670