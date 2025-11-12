Shelton-Auger-Aliassime, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime saranno i protagonisti di uno dei due incontri validi per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg alle Atp Finals di Torino. Entrambi sconfitti in due set all'esordio, rispettivamente da Alexander Zverev e Jannik Sinner, sono attesi da un match decisivo: vincere vorrebbe dire continuare a sperare nella qualificazione, mentre perdere significherebbe con ogni probabilità essere eliminati. L'americano ancora non ha ritrovato il 100% della forma dopo il problema alla spalla accusato allo US Open, tuttavia sono maggiori i dubbi intorno alle condizioni fisiche del canadese, frenato da un fastidio al polpaccio nel suo primo incontro. I bookmakers vedono leggermente favorito Shelton.