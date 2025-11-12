Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Shelton-Auger-Aliassime, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

I due giocatori sconfitti all'esordio nel Gruppo Bjorn Borg si affrontano sull'Inalpi Arena: in palio la prima vittoria a Torino
3 min
Tagsben sheltonFelix Auger-AliassimeAtp Finals

Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime saranno i protagonisti di uno dei due incontri validi per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg alle Atp Finals di Torino. Entrambi sconfitti in due set all'esordio, rispettivamente da Alexander Zverev e Jannik Sinner, sono attesi da un match decisivo: vincere vorrebbe dire continuare a sperare nella qualificazione, mentre perdere significherebbe con ogni probabilità essere eliminati. L'americano ancora non ha ritrovato il 100% della forma dopo il problema alla spalla accusato allo US Open, tuttavia sono maggiori i dubbi intorno alle condizioni fisiche del canadese, frenato da un fastidio al polpaccio nel suo primo incontro. I bookmakers vedono leggermente favorito Shelton.

Shelton-Auger-Aliassime, orario e quando si gioca

La sfida tra Shelton e Auger-Aliassime è in programma mercoledì 12 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

I precedenti tra Shelton e Auger-Aliassime

I due giocatori si sono affrontati in una sola occasione, lo scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros. Vinse il canadese in tre comodi set.

Dove vedere il match in tv 

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi 

RISERVA – € 134.628 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

Musetti vince, la compagna Veronica scoppia in lacrimeIl suggestivo post di Djokovic con i dalmata dopo il trionfo ad Atene
Unisciti alla community