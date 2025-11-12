Sinner e la battuta su Musetti dopo la vittoria su Zverev: "Mi spiace che stasera...". Il pubblico di Torino reagisce così

Jannik Sinner ha regolato Alexander Zverev in due set e ha ottenuto la seconda vittoria in quest'edizione delle Atp Finals di Torino , qualificandosi per la semifinale con un turno d'anticipo. Non è stata una passeggiata di salute per l'azzurro, costretto a fronteggiare ben 7 palle break, ma nei momenti cruciali del match non c'è stata storia e Sinner si è confermato chirurgico. Al settimo cielo anche il pubblico dell'Inalpi Arena , che si è goduto il proprio beniamino per oltre un'ora e mezza e lo ha sostenuto a gran voce, tributandogli il più meritato dei boati a fine partita. Proprio in occasione dell'intervista post-match, c'è stato un simpatico siparietto con Jannik che ha stuzzicato gli spettatori ricordando un piacevole momento vissuto circa 24 ore prima.

La battuta di Sinner su Musetti

Intervistato da Diego Nargiso a fine match, Jannik Sinner ha commentato quanto accaduto: "È stata una partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti. Io e lui ci conosciamo, abbiamo cambiato tattica entrambi. Ho servito bene - ha rimarcato l'azzurro, per poi menzionare il connazionale Lorenzo Musetti - Non ci sono stati tanti scambi, non è stato lo stesso livello di Musetti di ieri" ha detto scherzando, suscitando un applauso del pubblico, ancora galvanizzato dall'impresa del carrarino contro Alex De Minaur. Infine, Sinner ha concluso: "Ora vediamo come va la prossima. Nel nostro sport conta la fiducia, mi sento bene nei punti importanti. Stiamo cercando di essere tatticamente perfetti, ringrazio tutti".