Il botta e risposta tra Musetti e Del Piero alle Finals: "Bravissimo cazz...!"

Potrai anche essere il numero 9 del mondo, ma quando vedi arrivare a salutarti Alessandro Del Piero non puoi fare a meno di sorridere. È quello che è successo a Lorenzo Musetti , protagonista di una bella sorpresa negli spogliatoi al termine del match contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino , terminato con una sconfitta in due set. Il tennista azzurro stava chiacchierando con due giocatori della Juventus - il portiere Mattia Perin e il difensore Daniele Rugani - quando a un certo punto è arrivato Del Piero. Inquadrato dalle telecamere, un grande sorriso ha illuminato il volto di Musetti , chiaramente entusiasta alla prospettiva di conoscere di persona una leggenda dello sport italiano. Da tifoso juventino, inoltre, per lui il piacere deve essere stato doppio.

Musetti-Del Piero, il botta e risposta

I due si sono stretti cordialmente la mano e Alex gli ha chiesto come andasse. Musetti non ha nascosto un pizzico di delusione per la recente sconfitta contro Alcaraz, esclamando: "Potrebbe andare meglio". Immediata la replica di Del Piero, che gli ha ricordato la splendida stagione vissuta e la grande vittoria ai danni di Alex De Minaur di pochi giorni prima. "Sei stato bravissimo, cazz*" ha detto l'ex calciatore. Visibilmente emozionato, Lorenzo ha infine aggiunto: "È un piacere enorme". I due hanno poi scattato una foto con Perin e Rugani: proprio il portiere ha regalato al tennista una maglietta della Juventus autografata.