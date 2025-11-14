Il botta e risposta tra Musetti e Del Piero alle Finals: "Bravissimo cazz...!"
Potrai anche essere il numero 9 del mondo, ma quando vedi arrivare a salutarti Alessandro Del Piero non puoi fare a meno di sorridere. È quello che è successo a Lorenzo Musetti, protagonista di una bella sorpresa negli spogliatoi al termine del match contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino, terminato con una sconfitta in due set. Il tennista azzurro stava chiacchierando con due giocatori della Juventus - il portiere Mattia Perin e il difensore Daniele Rugani - quando a un certo punto è arrivato Del Piero. Inquadrato dalle telecamere, un grande sorriso ha illuminato il volto di Musetti, chiaramente entusiasta alla prospettiva di conoscere di persona una leggenda dello sport italiano. Da tifoso juventino, inoltre, per lui il piacere deve essere stato doppio.
Musetti-Del Piero, il botta e risposta
I due si sono stretti cordialmente la mano e Alex gli ha chiesto come andasse. Musetti non ha nascosto un pizzico di delusione per la recente sconfitta contro Alcaraz, esclamando: "Potrebbe andare meglio". Immediata la replica di Del Piero, che gli ha ricordato la splendida stagione vissuta e la grande vittoria ai danni di Alex De Minaur di pochi giorni prima. "Sei stato bravissimo, cazz*" ha detto l'ex calciatore. Visibilmente emozionato, Lorenzo ha infine aggiunto: "È un piacere enorme". I due hanno poi scattato una foto con Perin e Rugani: proprio il portiere ha regalato al tennista una maglietta della Juventus autografata.