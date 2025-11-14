Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Alcaraz e la Coppa Davis: "Il no di Sinner e Musetti? Qualcosa deve cambiare..."

Il campione spagnolo ha confermato la sua partecipazione dopo aver sconfitto Lorenzo in due set nell'ultima partita del girone alle Finals.
Valerio Minutiello
3 min
TagsAlcarazFinals

Inviato a Torino - Dopo l'addio di Sinner, l'Italia campione in carica deve fare i conti anche con il forfait di Musetti. Dall'altra parte c'è la Spagna che potrà contare su Alcaraz, carico per aver raggiunto l'obiettivo di chiudere l'anno da numero uno. Lui ha giocato molte meno partite di Sinner in Davis e non l'ha mai vinta. Lo spagnolo quindi ha una gran voglia di partecipare, ma comprende le scelte degli azzurri: "Se devo essere onesto, penso che la Coppa Davis sia uno di quei tornei che non sei abituato a vivere e a giocare perché giochi per il tuo Paese, giochi con i tuoi compagni di squadra. È completamente diverso. Penso che sia una delle cose più privilegiate che si possano fare nel nostro sport, rappresentare il proprio Paese".

 

 

Alcaraz e la Coppa Davis: "Deve cambiare qualcosa"

Secondo Alcaraz è troppo pesante giocarla ogni anno, dovrebbe diventare un evento tipo le Olimpiadi, i Mondiali o gli Europei: "Sono d'accordo che bisogna fare qualcosa, perché penso che giocare ogni anno non sia bello come potrebbe essere se si giocasse ogni due o tre anni. Perché penso che in quel caso l'impegno dei giocatori sarebbe ancora maggiore perché è unico, è diverso. Non si può giocare ogni anno".

 

 

Alcaraz: "Sinner l'ha vinta due volte..."

Lui quest'anno farà uno sforzo in più. "Sì, gioco quest'anno. Voglio davvero vincere la Coppa Davis un giorno, perché per me è un torneo molto, molto importante. Jannik l'ha vinta due volte. Credo che anche Lorenzo l'abbia vinta una o due volte. Per me, direi che è normale per loro, perché la stagione è stata così lunga. Hanno deciso di saltarla per avere un'altra settimana di recupero, per le vacanze, per la pre-stagione, il che è comprensibile, è normale. Ma direi che devono fare qualcosa per rendere la Coppa Davis unica".

 

 

