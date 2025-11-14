Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
L’Italia batte Musetti nella gara degli ascolti: l’auditel premia la Nazionale di Gattuso

La Nazionale di calcio ha più che doppiato la sfida di Lorenzo contro Alcaraz alle Finals: il tennis comunque fa passi da gigante. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min

Inviato a Torino - La nazionale di Gattuso ha battuto Lorenzo Musetti negli ascolti tv. Il tennis sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, grazie all’effetto Sinner, ma il calcio è ancora avanti. Ieri sui canali Rai sono andati in onda in contemporanea due grandi eventi: la sfida Moldavia-Italia (RaiUno), valida per le qualificazioni ai Mondiali, e Musetti-Alcaraz alle Atp Finals di Torino (RaiDue). 

 

 

Ecco i dati auditel

Più di 5,6 milioni di spettatori hanno seguito gli azzurri su Rai Uno, che ha totalizzato il 26,7% di share battendo tutti sul prime time. Ottimi ascolti anche per il match Musetti-Alcaraz, ultima sfida del girone, che su Rai Due ha fatto registrare il 10% con 2 milioni 211 mila spettatori. Dati che faranno sicuramente piacere a Gattuso: "È motivo d’orgoglio sapere che sei/sette milioni di persone guardano le nostre partite",  aveva detto il ct mercoledì in conferenza stampa. Il tennis italiano sta crescendo comunque tantissimo. Era pur sempre una sfida del girone quella tra Musetti e Alcaraz, e chissà cosa sarebbe successo se ci fosse stato Sinner.

Sinner e Italia sulla Rai

Jannik sarà trasmesso in chiaro su Rai Due oggi, ma la sfida che chiude il girone con Shelton è alle 14 ed è poco più che un amichevole visto che il tennista italiano è già certo del primo posto. La Rai trasmetterà in chiaro anche la finale di domenica 16 novembre, e tutti sperano che sia Sinner-Alcaraz. L'Italia di Gattuso invece sarà di nuovo su Rai Uno per la sfida di domenica sera alla Norvegia di Haaland a San Siro, ultima sfida del girone di qualificazione e ultimo appuntamento degli azzurri nel 2025.

 

 

 

 

