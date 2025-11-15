Sinner, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Prosegue il percorso netto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno e senza perdere alcun set, il tennista azzurro ha superato in semifinale Alex De Minaur, infliggendo all'australiano la tredicesima sconfitta in altrettanti precedenti. Sinner ha inizialmente faticato a strappare la battuta all'avversario, mancando le prime 6 palle break, ma una volta ottenuto il break nell'undicesimo game del primo set non c'è stata storia e Jannik ha chiuso 7-5 6-2. Per il terzo anno consecutivo, il numero uno italiano ha dunque raggiunto la finale delle ATP Finals e sempre senza lasciare per strada neppure un set. Sulla sua strada troverà ora il vincente del match Alcaraz-Auger-Aliassime.
Sinner, orario finale e quando si gioca
La finale con Jannik Sinner protagonista è in programma domenica 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 18:00.
I precedenti tra Sinner e l'altro finalista
Se Sinner dovesse affrontare in finale Carlos Alcaraz, sarebbe in svantaggio per 10-5 nei confronti diretti (5-1 considerando solo il 2025). Decisamente più favorevole il bilancio contro Auger-Aliassime: 4-2 con tanto di vittoria nella fase a gironi a Torino.
Dove vedere la finale in tv
La finale delle Nitto Atp Finals 2025 con Jannik Sinner verrà trasmessa in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere la finale in streaming sulle piattaforme NOW, Tennis Tv e RaiPlay.
Atp Finals 2025, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670