Sinner, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il percorso netto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno e senza perdere alcun set, il tennista azzurro ha superato in semifinale Alex De Minaur, infliggendo all'australiano la tredicesima sconfitta in altrettanti precedenti. Sinner ha inizialmente faticato a strappare la battuta all'avversario, mancando le prime 6 palle break, ma una volta ottenuto il break nell'undicesimo game del primo set non c'è stata storia e Jannik ha chiuso 7-5 6-2. Per il terzo anno consecutivo, il numero uno italiano ha dunque raggiunto la finale delle ATP Finals e sempre senza lasciare per strada neppure un set. Sulla sua strada troverà ora il vincente del match Alcaraz-Auger-Aliassime.