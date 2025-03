Racquet Trend Expo, futuro in grande 

Padel Trend Expo , il progetto vincente che in due edizioni ha entusiasmato oltre 40.000 visitatori e coinvolto 265 brand e 4500 club, si trasforma in “Racquet Trend Expo” e torna da domani a sabato, a Milano, per la prima volta negli spazi espositi

Padel Trend Expo al via alla Fiera Milano

È un’evoluzione che fa di questo atteso appuntamento - patrocinato da CONI , CIP, Sport e Salute, Comune di Milano e con la partecipazione dell’ENIT SpA - il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, coinvolgendo i settori B2B e B2C per offrire un’esperienza unica a professionisti ed appassionati.

Primato in un importante palcoscenico: Racquet Trend Expo - evento ideato da Next Group e co-organizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano - verrà realizzato all’interno dei padiglioni Fiera Milano, che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo: tutto il mondo dei principali sport di racchetta - grazie alla fondamentale collaborazione di FITP e della FITET - saranno presenti con aree dedicate, dove gli appassionati potranno trovare tutte le novità di settore e non solo, presso gli oltre 100 stand presenti, oltre a cimentarsi sui 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport. In particolare, la FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel (che rappresenta nel padiglione ben 4 sport sui 5 presenti) rivestirà un ruolo da protagonista. Oltre alla promozione di tutti gli asset federali e alla promozione degli eSports, gli spazi espositivi della FITP permetteranno di ammirare da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte lo scorso novembre a Malaga. Infine il programma: sabato due tecnici federali saranno a disposizione dei visitatori, per trasmettere i primi rudimenti, e domenica ci sarà un’esibizione i pongisti dell’Aon-Vittoria Milano Sport di A2.