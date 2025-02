Milano Cortina 2026, manca un anno all'inizio di Olimpiadi e Paralimpiadi

Più di 3.500 atleti gareggeranno in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici. È la prima Olimpiade e Paralimpiade invernale diffusa , che vede protagoniste tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. In questo scenario, Il Gruppo FS, mobility premium partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 , contribuirà in modo determinante e integrato al piano trasporti dell’evento, con una partnership, quella tra il Gruppo FS e Fondazione Milano Cortina 2026, che incarna i valori dello sport: inclusione, sostenibilità e collaborazione.

"One Year to go"

Il Gruppo FS ha celebrato l’evento del "One Year to Go" illuminando la Stazione di Milano Centrale con i colori della bandiera italiana. Un momento simbolico per celebrare un anno all’inizio della manifestazione Olimpica. In campo, una serie di azioni strategiche che sottolineano l’impegno del Gruppo FS nel valorizzare gli appuntamenti del programma di Milano Cortina 2026: treni più moderni, una rete ferroviaria più sostenibile e connessa e un forte impulso alla mobilità collettiva e multimodale.

Inclusione e sostenibilità

Tra le iniziative principali del Gruppo, il rafforzamento delle linee ferroviarie e delle stazioni, l’espansione dei collegamenti ferroviari e su gomma con iniziative e carnet dedicati, la riqualificazione degli spazi urbani e il rafforzamento dei presidi logistici. Un’occasione per il Gruppo FS per confermare il suo impegno verso lo sport, l’inclusione e la sostenibilità, incentivando sempre di più un modello di mobilità accessibile, sostenibile e inclusiva e garantendo trasporti efficaci, affidabili e sicuri per tutti.