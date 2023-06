Roland Garros, cosa è successo ad Alcaraz dopo la sconfitta con Djokovic

PARIGI (Francia) - Una sfida sognata per una vita contro Novak Djokovic, e un contrattempo che ha fatto svanire il sogno che sembrava a portata di mano. Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è stato costretto ad abdicare davanti agli spettatori parigini. Il problema fisico accusato all’inizio del terzo set ha frenato le ambizioni del giovane tennista spagnolo, facilitando l’accesso in finale di Djokovic. La partenza dello spagnolo era stata eccellente, con colpi sensazionali che avevano strappato applausi a scena aperta agli spettatori parigini. Ma dopo aver accusato il problema di crampi, Alcaraz è rimasto in campo aggrappato a una flebile speranza che via via si è spenta con il passare dei minuti.

La tensione ha messo ko il tennista spagnolo

Il fisioterapista personale di Carlos Alcaraz ha provato a rimettere in piedi il tennista senza successo. Il giorno dopo, Juanjo Moreno ha rilasciato a Cadena COPE un’intervista in cui ha evidenziato il problema dello spagnolo: “Una sconfitta fa sempre male - sottolinea il terapista di Alcaraz - è sempre difficile da accettare, ma diciamo sempre che non è stata una sconfitta, ma un'esperienza di apprendimento. Ho trattato Carlos Alcaraz dopo la partita, il suo corpo sta bene, i suoi muscoli sono in ordine. C'era molta tensione per la partita, e Carlos è sempre riuscito a gestirla bene. Nel riscaldamento ci stavamo divertendo, ma avvicinandoci alla partita sono comparsi i nervi e la tensione: in questa occasione forse la tensione mentale è stata più evidente che in altri momenti".