Vlahovic esalta Djokovic: "Il più grande di sempre"

PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic vince il Roland Garros 2023. Il fuoriclasse serbo batte in tre set (7-6, 6-3, 7-5) il norvegese Casper Ruud e raggiunge quota 23 successi in 35 finali dei tornei degli Slam, diventando così il tennista più vincente nelle prove del singolare maschile del Grande Slam staccando lo spagnolo Rafael Nadal (22). Il 36enne di Belgrado ha ricevuto tanti complimenti per l'ennesimo trionfo della sua carriera, compresi quelli dell'attaccante della Juve e suo connazionale Dusan Vlahovic.