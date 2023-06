Diretta Roland Garros: Djokovic-Ruud, segui la finale LIVE

14:10

Djokovic-Ruud, i precedenti

Il serbo è il favorito della finale, sia per il suo stato di forma sia per i precedenti con il norvegese: il bilancio dice 4-0 in favore di Djokovic. L’ultima sfida risale alle Atp Finals di Torino, con vittoria in finale del serbo per 7-5 6-3.

14:05

Djokovic per la storia, Ruud a caccia di riscatto

Occasione importantissima per Novak Djokovic, che vincendo questa finale conquisterebbe il suo 23° Slam in carriera, staccando tutti come tennista più vincente nei Major e tornando al primo posto nel ranking mondiale. Dall'altra parte c'è CasperRuud, alla sua terza finale Slam senza ancora averne mai vinto uno: per lui è l'occasione del riscatto.

14:00

Roland Garros, Djokovic sfida Ruud

È tutto pronto per l'ultimo atto del torneo parigino: Djokovic contro Ruud si contenderanno il titolo sul Philippe Chatrier non prima delle ore 14:30.