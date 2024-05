Programma Roland Garros: tutti gli italiani in campo oggi e la sfida Zverev-Nadal

La seconda giornata del Roland Garros 2024 regalerà certamente emozioni forti agli appassionati italiani, con diverse stelle azzurre in campo pronte a far bene. Dopo l’esordio vincente di Lorenzo Sonego , la stella Jannik Sinner scenderà in campo con l’intento di mostrare le sue qualità sul rosso parigino; attenzione alle condizioni fisiche dell’altoatesino, reduce da un problema all’anca che lo ha costretto a dei forfait di recente. Non soltanto Jannik, ma tanti azzurri attendono il loro momento sul prestigioso mattone tritato francese e altrettanti top player sono pronti a mostrare il loro valore.

Sinner e il gruppo italiano

Jannik Sinner dirige un gruppo nostrano composto da ben 7 tennisti, nel corso della giornata di lunedì 27 maggio. L’altoatesino sfiderà Christopher Eubanks nel palcoscenico del Suzanne-Lenglen, non prima delle ore 11.00. Sfida alla portata del fenomenale azzurro, così come quella con protagonista Jasmine Paolini, fresca vincitrice del torneo doppio agli Internazionali, la quale affronterà l’australiana Daria Saville. Scontro invece alla pari tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils, due talenti in rampa di lancio: il francese avrà dalla sua il pubblico sul Simonne-Mathieu, un dettaglio non da poco. In campo peraltro Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto, rispettivamente di fronte a Frances Tiafoe e Beatriz Haddad Maia. Per finire, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini proveranno a prendere la scena contro il colombiano Daniel Galan e l’olandese Botic Van de Zandschulp.

Nadal-Zverev, Swiatek e gli altri top player

Lo scontro affascinante tra Rafael Nadal e Alexander Zverev monopolizza certamente l’attenzione dei tifosi del tennis internazionale; la sfida si disputerà sul Philippe-Chatrier e promette spettacolo: può essere l’ultima di Nadal nel suo tempio. La numero uno al mondo WTA, Iga Swiatek, fronteggerà una giocatrice di casa, ossia Leolia Jeanjean, presente grazie a una Wild Card. Sempre sul Centrale, occhi transalpini puntati su Gael Monfils, beniamino del pubblico, il quale contenderà un posto al secondo turno a Thiago Seyboth Wild, altalenante specialista sul rosso. Il greco Stefanos Tsitsipas giocherà sul Lenglen contro l’ungherese Marton Fucsovics, osso duro, mentre la statunitense Coco Gauff partirà con i favori del pronostico contro la qualificata russa Julia Avdeeva. Campo 7 per Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, il quale dovrà superare l’ostico tedesco Dominik Kopefer; da non sottovalutare, sul campo 4, la talentuosissima outsider Linda Noskova, impegnata in serata contro Harriet Dart.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Vickery-Jabeur [8]

Swiatek [1] -Jeanjean

Zverev [4] -Nadal

Non prima delle 20:15

Monfils-Seyboth Wild

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Eubanks-Sinner [2]

Fucsovics-Tsitsipas [9]

Gauff [3] - Avdeeva

Svitolina [15] - Ka. Pliskova

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Masarova-Vondrousova [5]

Arnaldi-Fils [29]

Sakkari [6] - Gracheva

Koepfer-Medvedev [5]

COURT 14

A partire dalle 11:00

Shelton [15] - Gaston

Kalinskaya [23] - Burel

Van Assche-Shapovalov

Ferro-Parry

COURT 7

A partire dalle 11:00

Saville-Paolini [12]

Khachanov [18] - Nagal

Fernandez [31] - Ponchet

Cachin-Paul [14]

COURT 6

A partire dalle 11:00

Nishioka-Auger-Aliassime [21]

Collins [11]-Dolehide

Bellucci-Tiafoe [25]

Cocciaretto-Haddad Maia [13]

COURT 4

A partire dalle 11:00

Potapova-Rakhimova

Kovalik-Giron

Misolic-O’Connell

Dart-Noskova [27]

COURT 5

A partire dalle 11:00

Shevchenko-Karatsev

Kalinina-Osorio

Starodubtseva-Bucsa

Lajovic-Safiullin

COURT 8

A partire dalle 11:00

Purcell-Squire

Cerundolo F. [23] - Hanfmann

Andreescu-Sorribes Tormo

Riera-Begu

COURT 9

A partire dalle 11:00

Samsonova [17] - Linette

Heide-Baez [20]

Monteiro-Kecmanovic

Pera-Hibino

COURT 12

A partire dalle 11:00

Ruusuvuori-Kwon

Tomova-Alexandrova [16]

Udvardy-Pavlyuchenkova [20]

Galan-Musetti [30]

Dodin-Day

Norrie [32] - Kotov

Fognini-Van de Zandschulp

Jacquemot-Bogdan