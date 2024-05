Sinner-Eubanks oggi al Roland Garros: orario e dove vedere in tv

Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Di fronte troverà Christopher Eubanks nel primo appuntamento sulla terra battuta di Parigi. L'azzurro è pronto ad aprire il programma sul Suzanne-Lenglen a partire dalle ore 11:00. Grande attesa per il tennista altoatesino, a caccia della posizione numero 1 del ranking mondiale, che tornerà in campo dopo l'infortunio all'anca che lo aveva costretto al ritiro a Madrid e al forfait agli Internazionali BNL d'Italia con grande rammarico per tutti i suoi tifosi italiani.

Sinner-Eubanks apre il programma di lunedì

L'incontro tra l'azzurro e l'americano andrà in scena lunedì 27 maggio sul Suzanne Lenglen con orario fissato alle ore 11:00. Sarà il secondo confronto tra i due giocatori che si sono già affrontati al secondo turno degli US Open 2022, dove a vincere fu in modo netto l'azzurro.

Dove seguire la partita in tv e in streaming

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Sinner e Eubanks in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in live streaming su eurosport.it e tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. Inoltre, tramite il sito del Corriere dello Sport-Stadio sarà disponibile una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del match.

Gli altri italiani in campo oggi

Ecco la lista degli altri italiani che oltre a Sinner scenderanno in campo oggi sulla terra rossa parigina:

Arnaldi-Fils ore 12:30

Bellucci-Tiafoe ore 14

Fognini-Van de Zandschulp ore 14

Musetti-Galan ore 15:30



Domani invece toccherà a Cobolli sfidare Medjedovic, Darderi contro Hijikata e Zeppieri vedersela nel duro confronto contro Mannarino