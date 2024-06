Olimpiadi tennis 2024: Sinner, Darderi, Musetti e Arnaldi gli azzurri a Parigi

Sonego e Cobolli, addio al sogno olimpico

Se all'inizio del Roland Garros era ancora apertissimo il discorso qualificazione, le sconfitte subite da Cobolli e Sonego al secondo turno hanno cambiato gli scenari. Il tennista romano si è arreso ad Holger Rune al termine di una partita bellissima, che lo ha visto soccombere solamente al tie-break del quinto set mentre il piemontese ha ceduto il passo in quattro set a Zhizhen Zhang. Due eliminazioni che hanno reso impossibile la rincorsa al quartetto di testa. Saldamente in vetta con 8.825 punti, Sinner era già qualificato per Parigi mentre restavano ancora da assegnare gli ultimi tre posti. Musetti è il secondo miglior azzurro e 31° nella Race olimpica con 1.290 punti mentre Arnaldi dopo il successo su Andrey Rublev è 34° nella Race con 1.220 punti. Darderi, già eliminato al Roland Garros, chiude il gruppo in 41° piazza a 1.126 punti.