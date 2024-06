Alcaraz nervoso, il gesto di rabbia in campo contro il raccattapalle: Sinner resta gelido

Nervosismo alle stelle per Alcaraz, impegnato nella semifinale del Roland Garros contro Sinner, il nuovo numero uno al mondo. Sul finire del primo set lo spagnolo ha dato segni di cedimento mentale perché non sta riuscendo a esprimere il suo tennis. Nel dettaglio: in un cambio campo Alcaraz, sotto nel punteggio e visibilmente in difficoltà, si è lasciato andare ad un gesto di disappunto contro un raccattapalle perché non c'era il salsicciotto che si mette sul collo dell'atleta durante la pausa tra un cambio campo e l'altro. La reazione dello spagnolo, solitamente sempre corretto e sorridente, dà l'idea delle difficoltà che ha trovato nel primo set della semifinale più attesa contro il fenomeno azzurro al Roland Garros.