Musetti-Galan diretta Roland Garros: segui la partita dell'azzurro live

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno di Lorenzo Musetti al secondo turno del Roland Garros 2025 : reduce dall'ottimo esordio con il tedesco Hanfmann , il tennista carrarino - numero sette del mondo e ottava testa di serie del tabellone - sfida a Parigi il colombiano Daniel Elahi Galan , n.122 del ranking Atp. In palio la qualificazione al terzo turno dell'Open francese. Segui la sfida in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

10:55

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000

10:50

Roland Garros, Musetti e l'aneddoto su Nadal: "Dopo una vittoria a Roma mi disse che..."

Intervenuto in conferenza stampa, il tennista azzurro ha svelato un retroscena in merito a Rafa risalente a un paio di anni fa. LEGGI TUTTO

10:45

Classifica ranking Atp: Musetti scavalca anche Ruud, che balzo Cobolli! Sinner sempre primo

Il tennista romano scala tante posizioni grazie alla vittoria ad Amburgo, Lorenzo entra in top ten: è settimo

10:35

Musetti-Galan, i precedenti

Contro il colombiano, l'azzurro è avanti 3-0 nei precedenti. Due di queste vittorie sono arrivate sulla terra rossa e l'ultima proprio al Roland Garros, nel 2024, al primo turno.

10:25

Musetti, quinta partecipazione al Roland Garros

Per la quinta volta in carriera, Lorenzo disputa l'Open di Francia. Il miglior risultato raggiunto dal carrarino nel torneo è la qualificazione al quarto turno, centrata in due occasioni: la prima nel 2021 (eliminato da Djokovic) e la seconda nel 2023 (battuto da Alcaraz).

10:15

Roland Garros, Musetti-Galan in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo e Daniel, valida per il secondo turno del Roland Garros 2025, è in programma oggi, mercoledì 28 maggio, come primo match sul campo Simonne-Mathieu con inizio fissato non prima delle ore 11. Il match, così come tutte le partite dell'Open di Francia, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sulle app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+

Campo Simonne-Mathieu, Parigi