Il caldo non ferma Darderi al Roland Garros: "Condizioni estreme, mi girava la testa"

Roland Garros, il caldo non ferma Darderi: "Mi girava la testa"

Tra questi anche Luciano Darderi (n.17 Atp), che ha staccato il pass per il secondo turno superando in tre set (7-6, 6-2, 6-3) l'austriaco Sebastian Ofner (n.112 Atp). Un match in cui l'azzurro ha dovuto lottare anche contro il caldo che sta condizionando i protagonisti del Roland Garros, come sottolineato anche dal norvegese Casper Ruud. "Erano condizioni veramente difficili per tutti e due - ha detto ai microfoni di 'Eurosport' Darderi, che nel secondo turno affronterà l'argentino Francisco Comesana (n.102 Atp) -. Ero un po' stanco, i primi game mi girava la testa per il caldo. Ho cercato di usare un po' di ghiaccio e acqua fredda.Fortunatamente il primo set è stato fondamentale, poi ho giocato bene i primi game del secondo: quella è stata la chiave della partita. Ofner è sempre un grande giocatore. Sono felice, perché il primo turno non è mai facile. Per fortuna ho sentito più caldo solo nel primo set, ma le condizioni sono veramente diverse da Roma, la palla salta di più e il campo molto più veloce - ha aggiunto l'azzurro -. Arrivo con tanta fiducia, consapevole che posso fare bene, ma bisogna andare partita per partita. Si gioca su cinque set, bisogna stare attenti".

Al secondo turno anche Arnaldi

Al secondo turno del Roland Garros è volato anche Matteo Arnaldi (n.104 Atp) che ha sconfitto l'olandese Tallon Griekspoor (n.33 Atp) in quattro set col punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, in circa quattro ore di gioco. "Queste sono le mie partite, mi piace lottare, mi piace il caldo e fare fatica fisicamente, se riesco a portare questo nei match, credo di riuscire a tirare fuori il meglio di me e del mio tennis - ha dichiarato in conferenza stampa il tennista ligure, che nel secondo turno affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (n.79 Atp) - In ogni partita cerco di metterci tutto me stesso, anche se ogni tanto farebbe piacere vincere 6-2, 6-2".

Cocciaretto eliminata nel femminile

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-3 dalla 18enne russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurra continua a non essere in buone condizioni fisiche e ha dovuto richiedere un 'medical time out' tra primo e secondo set farsi trattare il ginocchio sinistro, che le è stato fasciato. "La mia priorita ora è guarire al 100%, soprattutto allenarmi, questo dolore è qualcosa che passa solo con il riposo", ha dichiarato in sala stampa allo Chartrier. Problema al ginocchio sinistro? ''Sì - conferma Cocciaretto- questo fastidio mi è tornato a Rouen, per poi aumentare e peggiorare a Roma. Cerco di curarlo e farlo guarire al meglio. Dispiace parlare sempre dei miei infortuni, ma purtroppo è cosi''. La due volte campionessa del mondo grazie alla vittoria della Billie Jean King Cup nel 2024 e nel 2025 intende comunque ''continuare a giocare". Quanto al caldo su Parigi, "sono giorni un po' diversi, ero molto tesa....Un po' di nausea l'ho avuta, sono sincera. Ma il caldo non c'entra. Il caldo c'è stato per me come per la mia avversaria. Non voglio usarlo come alibi".