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Frasi sessiste contro l'arbitro al Roland Garros: chi è il tennista che verrà punito con una maxi multa

Dopo la sconfitta al secondo turno ha criticato la giudice di sedia, la brasiliana Ana Carvalho: immediata la reazione degli organizzatori del torneo
3 min
TagsRoland Garros

"Una donna non può arbitrare certe partite; serve un uomo per gestire il pubblico francese". A pronunciare questa frase sessista - ai microfoni del sito Clay - è stato il tennista paraguaiano Daniel Vallejo, numero 70 del mondo e sconfitto al secondo turno del Roland-Garros dal beniamino di casa Moise Kouame. Indubbiamente la frustrazione ha giocato un ruolo importante perché il sudamericano ha avuto tante chance ma non le ha sfruttate ed è stato sconfitto al super tie-break del quinto set. Non può tuttavia rappresentare una giustificazione per un'uscita decisamente fuori luogo. "Capisco che il pubblico voglia sostenere i propri giocatori, ma penso che l’arbitro (la brasiliana Ana Carvalho, ndr) non abbia saputo controllare la situazione e che le sia sfuggita un po' di mano" ha aggiunto Vallejo. Non è tardata ad arrivare la reazione del Roland-Garros, che in una nota ha condannato le sue parole e annunciato che il giocatore verrà multato.

La nota del torneo e a quanto ammonta la sanzione

"La Federazione Francese di Tennis e gli organizzatori del torneo Roland-Garros hanno preso atto delle dichiarazioni di Adolfo Daniel Vallejo sull'arbitro rilasciate dopo la sua partita del 28 maggio 2026 e le ritengono inaccettabili." si legge in un comunicato ufficiale. "La competenza di un arbitro non è determinata dal suo genere, ma dalla sua professionalità e capacità di arbitrare ai massimi livelli. L'esito di un evento sportivo, positivo o negativo che sia, non può mai giustificare o scusare simili affermazioni." prosegue la nota. Non è stato invece comunicato quanto salata sarà la multa: "Gli organizzatori del torneo infliggeranno una sanzione significativa ad Adolfo Daniel Vallejo sotto forma di multa." Infine, la nota conclude: "Il torneo del Roland-Garros condanna fermamente ogni commento sessista, a prescindere da chi lo pronunci, e offre il suo sostegno all'arbitro di gara e, più in generale, a tutti gli ufficiali arbitrali del torneo."

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