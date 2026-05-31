Frasi sessiste contro l'arbitro al Roland Garros: chi è il tennista che verrà punito con una maxi multa

"Una donna non può arbitrare certe partite; serve un uomo per gestire il pubblico francese". A pronunciare questa frase sessista - ai microfoni del sito Clay - è stato il tennista paraguaiano Daniel Vallejo, numero 70 del mondo e sconfitto al secondo turno del Roland-Garros dal beniamino di casa Moise Kouame. Indubbiamente la frustrazione ha giocato un ruolo importante perché il sudamericano ha avuto tante chance ma non le ha sfruttate ed è stato sconfitto al super tie-break del quinto set. Non può tuttavia rappresentare una giustificazione per un'uscita decisamente fuori luogo. "Capisco che il pubblico voglia sostenere i propri giocatori, ma penso che l’arbitro (la brasiliana Ana Carvalho, ndr) non abbia saputo controllare la situazione e che le sia sfuggita un po' di mano" ha aggiunto Vallejo. Non è tardata ad arrivare la reazione del Roland-Garros, che in una nota ha condannato le sue parole e annunciato che il giocatore verrà multato.