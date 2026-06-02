Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, quarti Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Quest'edizione del Roland-Garros continua a tingersi d'azzurro e il merito non è solamente di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, primo trio italiano della storia a raggiungere i quarti nello stesso Slam. Anche dal doppio stanno infatti arrivando grandi soddisfazioni: nel misto Andrea Vavassori e Sara Errani sono approdati in semifinale, mentre nel maschile lo stesso Vavassori e Simone Bolelli si sono qualificati per i quarti di finale. Protagonisti di tre vittorie nette (neppure un set perso finora), se la vedranno adesso contro il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. Gli azzurri scenderanno in campo con i favori del pronostico e possono continuare a sognare il primo titolo Slam. Sarebbe l'ennesima ciliegina sulla torta di un 2026 da incorniciare con i trionfi nei Masters 1000 di Miami e soprattutto di Roma.

Bolelli/Vavassori nei quarti, orario e quando giocano

Il match con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, valido per i quarti di finale del torneo di doppio Roland Garros, è in programma oggi, martedì 2 giugno, sul Suzanne-Lenglen. Si tratta del terzo match di giornata dopo due doppi femminili (il primo alle 11 e il secondo non prima delle 13), perciò verosimilmente l'inizio è previsto nel primo pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due coppie: non potrebbe essere altrimenti dato che Nouza/Oberleitner hanno giocato insieme appena due tornei prima dell'Open di Francia: il Challenger di Cagliari, dove hanno raggiunto la finale, e il Challenger di Bordeaux, dove hanno trionfato. Molto più rodato invece il duo azzurro, che fa coppia da più tempo e nel corso delle ultime stagioni si è tolto numerose soddisfazioni.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, monterpremi doppio

PRIMO TURNO – €19,000

SECONDO TURNO – €29,000

OTTAVI DI FINALE – €45,000

QUARTI DI FINALE – €82,000

SEMIFINALE – €150,000

FINALE – €300,000

VITTORIA – €600,000