Bolelli/Vavassori diretta doppio Roland Garros: segui il match dei quarti contro Nouza/Oberleitner. Tennis oggi live

Dopo il tris calato dall'Italia nel singolare con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (tutti e tre qualificati ai quarti di finale), altri due azzurri saranno protagonisti oggi (martedì 2 giugno) sulla terra rossa del Roland Garros . Si tratta del 40enne Simone Bolelli e del 31enne Andrea Vavassori ( reduci dal trionfo agli Internazionali d'Italia ), chiamati ad affrontare nel torneo di doppio la coppia formata dal 27enne ceco Petr Nouza e dal 26enne austriaco Neil Oberleitner in un match valido che mette in palio il pass per le semifinali . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

17:03

Game a zero per Nouza/Oberleitner: 1-2

Game senza storie e veloce. Ora batte Bolelli

17:00

Bolelli/Vavassori in partita: 1-1

Pochi pericoli: gli azzurri centrano il pareggio con un 40-30

16:56

Nouza/Oberleitner rischiano ma non sbagliano: 0-1

Gli avversari degli azzurri annullano una palla break e vincono il primo game del terzo set ai vantaggi

16:50

+++ Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 +++

Si va al terzo e decisivo set. Bolelli al servizio non perdona. Gli avversari sono calati nettamente

16:47

Un altro break per Bolelli/Vavassori: 5-1

Grande tennis degli azzurri che chiudono virtualmente il secondo set strappando il servizio ai vantaggi

16:42

Bolelli/Vavassori avanzano: 4-1

Smash e game chiuso sul 40-15. L'unico punto degli avversari è stato centrato dopo un liscio di Bolelli sulla pallina, che aveva uno stranissimo effetto a rientrare nell'altra parte del campo

16:39

Nouza/Oberleitner non mollano: 3-1

Primo game del secondo set vinto per 40-30 dalla coppia opposta ai campioni in carica del torneo di Roma

16:33

Consolidato il break: 3-0 per Bolelli/Vavassori

Game lunghissimo (da 40-0 a 40-40), risolto ai vantaggi dalla coppia azzurra dopo aver annullato due palle del contro break. L'esperienza conta

16:26

Break per Bolelli/Vavassori: 2-0

Primo break della partita (30-40): Simone fa la differenza. Si mette in discesa il secondo set per gli azzurri

16:21

Bolelli/Vavassori ripartono forte: 1-0

Game a zero per gli azzurri nel primo game del secondo set

16:17

+++ Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 +++

Finisce il primo set: gli azzurri sono sotto dopo aver perso un tie break spettacolare (7-9) e aver sprecato un set point sul 6-5

16:04

Bolelli/Vavassori in rimonta: 6-6

Si va al tie break. Da 0-15 a 40-15: Bolelli con il dritto non lascia scampo e chiude il game in bello stile

15:59

Nouza/Oberleitner si garantiscono il tie break: 5-6

Game intenso, chiuso sul 40-30. Da segnalare un rovescio lungo linea vincente di Bolelli

15:56

Bolelli/Vavassori senza paura: 5-5

Vavassori chiude il game (40-30) con un dritto incredibile a incrociare: solo applausi a Parigi per gli azzurri

15:52

Nouza/Oberleitner concentrati: 4-5

Due passanti da applausi di Vavassori non bastano. Gli avversari non concedono palle break e vincono il game al servizio 40-30

15:47

Bolelli a valanga: 4-4

Notevoli e difficili da leggere le prime al servizio di Simone: game a zero

15:46

Nouza/Oberleitner sul 3-4

Nonostante due doppio fallo, il game viene portato a casa 40-30 dagli avversari degli azzurri: sono passati 20' di gioco, partita veloce

15:42

Bolelli/Vavassori insistono: 3-3

Sesto game consecutivo tenuto a 15. Vavassori alla battuta sbaglia poco o nulla

15:38

Nouza/Oberleitner avanti 2-3

Stesso film, sempre 40-15 sul tabellone. Bolelli e Vavassori non riescono a prendere le misure in risposta a questa coppia "nuova" nel circuito del doppio

15:36

Bolelli risponde subito: 2-2

La coppia azzurra spinge e chiude un altro game a favore sul 40-15

15:33

Oberleitner al servizio: 1-2

Scambi brevi, game velocissimo (40-15): l'austriaco alla battuta lascia le briciole in campo

15:30

Bolelli/Vavassori pareggiano: 1-1

Vavassori al servizio va forte, funziona anche Bolelli a rete: 40-15 il risultato del secondo game

15:27

Nouza/Oberleitner partono forte: 0-1

Bolelli e Vavassori perdono il primo game in risposta (40-15) sotto lo sguardo di Volandri

15:19

La finale del 2024 da 'vendicare' per Bolelli e Vavassori

Bolelli e Vavassori sono approdati alle semifinali del Roland Garros per l'ultima volta nel 2024, anno in cui persero poi la finale di Parigi contro Pavic e Arevalo. Una motivazione in più per la coppia azzurra.

15:14

Si chiude il doppio femminile, tutto pronto per il match di Bolelli e Vavassori

Dopo quasi due ore di gioco, Dabrowski e Stefani hanno la meglio per 6-4, 7-5 su Siegemund e Zvonareva. A breve scenderanno in campo Bolelli e Vavassori per giocarsi l'accesso alle semifinali contro Nouza e Oberleitner.

14:43

Slitta ancora l'inizio di Bolelli/Vavassori

Dopo un primo set molto combattuto, resta sul filo dell'equilibrio anche il secondo parziale della sfida tra Dabrowski/Stefani e Siegemund/Zvonareva, che ha ormai superato l'ora e mezza e che fa slittare l'inizio del quarto di finale maschile con protagonisti Bolelli e Vavassori.

14:28

Conquistare Parigi per un tris da favola

Hanno iniziato con Miami, proseguito con Roma, ora sognano Parigi per un clamoroso tris, conquistando il primo Slam: Bolelli e Vavassori hanno già vissuto una prima metà di 2026 da favola, con i Masters 1000 conquistati in America e agli Internazionali.

14:18

Il cammino di Nouza e Oberleitner

Due vittorie senza concedere un set agli avversari, ma anche uno snodo probabilmente determinante per approdare ai quarti di finale del Roland Garros: Nouza e Oberleitner hanno superato 2-0 Arribage e Olivetti all'esordio e Rikl/Pavlasek agli ottavi, in mezzo la qualificazione per ritiro della coppia più quotata, formata da Bergs e Collignon.

14:13

Percorso netto per Bolelli e Vavassori

Bolelli e Vavassori sono approdati ai quarti di finale con un percorso netto, avendo vinto tutti gli incontri per 2-0: il primo con Duckworth e Trungelliti, poi con Bhamri e Venus, infine con Paul e Willis.

14:08

Nessun precedente tra le due coppie

Bolelli e Vavassori incontreranno per la prima volta il ceco Nouza e l'austriaco Oberleitner, un'incognita che non può e non deve preoccupare la coppia italiana, reduce da due Masters 1000 chiusi in trionfo.

13:58

Bolelli e Vavassori in campo dopo un combattutissimo doppio femminile

Boselli/Vavassori-Nouza/Oberleitner prenderà il via dopo il combattutissimo doppio tra la coppia Dabrowski/Stefani, avanti di un set, e Siegemund/Zvonareva.

13:55

Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner: dove vederla in tv e in streaming

Il match odierno tra Bolelli/Vavassori e Nouza/Oberleitner, valido per i quarti di finale del torneo di doppio sulla terra rossa del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi (Francia)