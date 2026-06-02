Bolelli/Vavassori diretta doppio Roland Garros: segui il match dei quarti contro Nouza/Oberleitner. Tennis oggi live
Dopo il tris calato dall'Italia nel singolare con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (tutti e tre qualificati ai quarti di finale), altri due azzurri saranno protagonisti oggi (martedì 2 giugno) sulla terra rossa del Roland Garros. Si tratta del 40enne Simone Bolelli e del 31enne Andrea Vavassori (reduci dal trionfo agli Internazionali d'Italia), chiamati ad affrontare nel torneo di doppio la coppia formata dal 27enne ceco Petr Nouza e dal 26enne austriaco Neil Oberleitner in un match valido che mette in palio il pass per le semifinali. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:03
Game a zero per Nouza/Oberleitner: 1-2
Game senza storie e veloce. Ora batte Bolelli
17:00
Bolelli/Vavassori in partita: 1-1
Pochi pericoli: gli azzurri centrano il pareggio con un 40-30
16:56
Nouza/Oberleitner rischiano ma non sbagliano: 0-1
Gli avversari degli azzurri annullano una palla break e vincono il primo game del terzo set ai vantaggi
16:50
+++ Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 +++
Si va al terzo e decisivo set. Bolelli al servizio non perdona. Gli avversari sono calati nettamente
16:47
Un altro break per Bolelli/Vavassori: 5-1
Grande tennis degli azzurri che chiudono virtualmente il secondo set strappando il servizio ai vantaggi
16:42
Bolelli/Vavassori avanzano: 4-1
Smash e game chiuso sul 40-15. L'unico punto degli avversari è stato centrato dopo un liscio di Bolelli sulla pallina, che aveva uno stranissimo effetto a rientrare nell'altra parte del campo
16:39
Nouza/Oberleitner non mollano: 3-1
Primo game del secondo set vinto per 40-30 dalla coppia opposta ai campioni in carica del torneo di Roma
16:33
Consolidato il break: 3-0 per Bolelli/Vavassori
Game lunghissimo (da 40-0 a 40-40), risolto ai vantaggi dalla coppia azzurra dopo aver annullato due palle del contro break. L'esperienza conta
16:26
Break per Bolelli/Vavassori: 2-0
Primo break della partita (30-40): Simone fa la differenza. Si mette in discesa il secondo set per gli azzurri
16:21
Bolelli/Vavassori ripartono forte: 1-0
Game a zero per gli azzurri nel primo game del secondo set
16:17
+++ Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 +++
Finisce il primo set: gli azzurri sono sotto dopo aver perso un tie break spettacolare (7-9) e aver sprecato un set point sul 6-5
16:04
Bolelli/Vavassori in rimonta: 6-6
Si va al tie break. Da 0-15 a 40-15: Bolelli con il dritto non lascia scampo e chiude il game in bello stile
15:59
Nouza/Oberleitner si garantiscono il tie break: 5-6
Game intenso, chiuso sul 40-30. Da segnalare un rovescio lungo linea vincente di Bolelli
15:56
Bolelli/Vavassori senza paura: 5-5
Vavassori chiude il game (40-30) con un dritto incredibile a incrociare: solo applausi a Parigi per gli azzurri
15:52
Nouza/Oberleitner concentrati: 4-5
Due passanti da applausi di Vavassori non bastano. Gli avversari non concedono palle break e vincono il game al servizio 40-30
15:47
Bolelli a valanga: 4-4
Notevoli e difficili da leggere le prime al servizio di Simone: game a zero
15:46
Nouza/Oberleitner sul 3-4
Nonostante due doppio fallo, il game viene portato a casa 40-30 dagli avversari degli azzurri: sono passati 20' di gioco, partita veloce
15:42
Bolelli/Vavassori insistono: 3-3
Sesto game consecutivo tenuto a 15. Vavassori alla battuta sbaglia poco o nulla
15:38
Nouza/Oberleitner avanti 2-3
Stesso film, sempre 40-15 sul tabellone. Bolelli e Vavassori non riescono a prendere le misure in risposta a questa coppia "nuova" nel circuito del doppio
15:36
Bolelli risponde subito: 2-2
La coppia azzurra spinge e chiude un altro game a favore sul 40-15
15:33
Oberleitner al servizio: 1-2
Scambi brevi, game velocissimo (40-15): l'austriaco alla battuta lascia le briciole in campo
15:30
Bolelli/Vavassori pareggiano: 1-1
Vavassori al servizio va forte, funziona anche Bolelli a rete: 40-15 il risultato del secondo game
15:27
Nouza/Oberleitner partono forte: 0-1
Bolelli e Vavassori perdono il primo game in risposta (40-15) sotto lo sguardo di Volandri
15:19
La finale del 2024 da 'vendicare' per Bolelli e Vavassori
Bolelli e Vavassori sono approdati alle semifinali del Roland Garros per l'ultima volta nel 2024, anno in cui persero poi la finale di Parigi contro Pavic e Arevalo. Una motivazione in più per la coppia azzurra.
15:14
Si chiude il doppio femminile, tutto pronto per il match di Bolelli e Vavassori
Dopo quasi due ore di gioco, Dabrowski e Stefani hanno la meglio per 6-4, 7-5 su Siegemund e Zvonareva. A breve scenderanno in campo Bolelli e Vavassori per giocarsi l'accesso alle semifinali contro Nouza e Oberleitner.
14:43
Slitta ancora l'inizio di Bolelli/Vavassori
Dopo un primo set molto combattuto, resta sul filo dell'equilibrio anche il secondo parziale della sfida tra Dabrowski/Stefani e Siegemund/Zvonareva, che ha ormai superato l'ora e mezza e che fa slittare l'inizio del quarto di finale maschile con protagonisti Bolelli e Vavassori.
14:28
Conquistare Parigi per un tris da favola
Hanno iniziato con Miami, proseguito con Roma, ora sognano Parigi per un clamoroso tris, conquistando il primo Slam: Bolelli e Vavassori hanno già vissuto una prima metà di 2026 da favola, con i Masters 1000 conquistati in America e agli Internazionali.
14:18
Il cammino di Nouza e Oberleitner
Due vittorie senza concedere un set agli avversari, ma anche uno snodo probabilmente determinante per approdare ai quarti di finale del Roland Garros: Nouza e Oberleitner hanno superato 2-0 Arribage e Olivetti all'esordio e Rikl/Pavlasek agli ottavi, in mezzo la qualificazione per ritiro della coppia più quotata, formata da Bergs e Collignon.
14:13
Percorso netto per Bolelli e Vavassori
Bolelli e Vavassori sono approdati ai quarti di finale con un percorso netto, avendo vinto tutti gli incontri per 2-0: il primo con Duckworth e Trungelliti, poi con Bhamri e Venus, infine con Paul e Willis.
14:08
Nessun precedente tra le due coppie
Bolelli e Vavassori incontreranno per la prima volta il ceco Nouza e l'austriaco Oberleitner, un'incognita che non può e non deve preoccupare la coppia italiana, reduce da due Masters 1000 chiusi in trionfo.
13:58
Bolelli e Vavassori in campo dopo un combattutissimo doppio femminile
Boselli/Vavassori-Nouza/Oberleitner prenderà il via dopo il combattutissimo doppio tra la coppia Dabrowski/Stefani, avanti di un set, e Siegemund/Zvonareva.
13:55
Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner: dove vederla in tv e in streaming
Il match odierno tra Bolelli/Vavassori e Nouza/Oberleitner, valido per i quarti di finale del torneo di doppio sulla terra rossa del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI