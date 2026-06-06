Roland Garros, la finale Cobolli-Zverev sarà trasmessa in chiaro: canale e orario
Il Roland Garros si conferma un torneo speciale per il tennis italiano, che per il secondo anno consecutivo potrà vantare un giocatore in finale. Nel 2025 era stato Jannik Sinner, sconfitto in cinque set e 5 ore e 29 minuti da Carlos Alcaraz, mentre stavolta si tratta di Flavio Cobolli, approdato all'atto conclusivo in virtù del ritiro del connazionale Matteo Arnaldi e opposto al tedesco Alexander Zverev. Domenica 7 giugno lo Chatrier si tingerà poi ulteriormente d'azzurro perché a premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, il quale esattamente cinquant'anni fa conquistava il titolo, il primo Slam per l'Italia nell'Era Open. Un match così importante in cui potrebbe essere riscritta la storia del nostro sport non poteva che essere trasmesso in chiaro: in questo modo chiunque potrà assistervi e tifare per il ventiquattrenne romano.
Cobolli-Zverev in chiaro: dove vederla
La finale sarà trasmessa domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 in chiaro su Nove, canale 9 del digitale terrestre. Tuttavia l'appuntamento è già alle ore 14:30 con Courtside, vale a dire il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport. A commentare la partita saranno Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e la new entry Andreas Seppi, nuovo talent di Eurosport Italia proprio dallo Slam parigino. Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video.