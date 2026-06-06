Zverev e l'offesa ai tennisti che scatena la bufera. Reazioni furiose: "È un idiota, come si permette?"

Hanno fatto discutere le parole di Alexander Zverev , intervistato da Alex Corretja dopo la vittoria in quattro set ai danni di Jakub Mensik nella semifinale del Roland Garros . Al tedesco era stato chiesto cosa gli passasse per la mente quando entrava in campo e veniva annunciato il suo nome. La sua risposta? "Niente. Non c'è nulla nella mia mente. Siamo atleti e pochi di noi hanno qualcosa nel cervello" ha detto scherzando. Per poi rincarare la dose: " A volte per giocare bene a tennis è meglio essere stupidi che pensare troppo ". Una frase molto simpatica che ha strappato diverse risate, ma che allo stesso tempo ha fatto storcere il naso a qualcuno. Alcuni tennisti si sono infatti offesi e hanno criticato Zverev per le sue dichiarazioni, a loro dire inappropriate.

Cornet e Collarini attaccano Zverev

"Questa frase è così inutile che mi lascia perplessa. È una mancanza di rispetto enorme verso i giocatori e verso gli atleti in generale" ha tuonato l'ex giocatrice francese Alizé Cornet, impegnata ora come commentatrice su France Télévisions. "Come fai a dire che gli atleti non hanno testa? Parla per sé, ma siamo tutti sulla stessa barca. È folle persino pensarlo, non solo dirlo in campo" ha aggiunto agitata. Per poi concludere: "Se voleva essere una battuta, non è stata divertente". L'altro giocatore che si è sentito chiamato in causa è stato l'argentino Andrea Collarini, che sui suoi profili social ha scritto: "Non è la prima volta che lo dice. Essere in finale del Roland Garros non ti autorizza a parlare per tutti. Che idiota".