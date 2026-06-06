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McEnroe spietato contro Cobolli: "Contro Zverev non gli darei più di una chance su tre"

L'ex campione statunitense si sbilancia alla vigilia della finale del Roland Garros
2 min
TagsCobolliMcEnroeRoland Garros

"A Cobolli voglio dare al massimo un 30% di possibilità di vincere il Roland Garros". John McEnroe, ex stella del tennis mondiale, si sbilancia e alla vigilia della finalissima che vedrà opporsi il tennista romano e il tedesco, punta forte su Zverev. "Credo che Flavio (Cobolli ndr) possa avere al massimo una chance su tre", conferma ai microfoni di TNT Sport.

 

 

McEnroe e il pronostico su Cobolli

McEnroe è convinto che Zverev, numero tre della classifica Atp, possa sfruttare le assenze di Sinner e Alcaraz. "Il tennista italiano è nettamente sfavorito. Penso che sia un talento straordinario, un grande atleta. Sarà fresco, sarà nervoso, ma questo stato d’animo lo vivrà anche Zverev, perché questa è la sua grande occasione“, ha ribadito.

Il virus di Arnaldi e l'allarme di McEnroe

Il tennista statunitense torna sul forfait di Arnaldi e lancia un allarme: "Se Arnaldi non sta bene  non capisco perché abbiano fatto una conferenza assieme. Se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta così vicino? Non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Una cosa folle“.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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