McEnroe spietato contro Cobolli: "Contro Zverev non gli darei più di una chance su tre"

McEnroe e il pronostico su Cobolli

McEnroe è convinto che Zverev, numero tre della classifica Atp, possa sfruttare le assenze di Sinner e Alcaraz. "Il tennista italiano è nettamente sfavorito. Penso che sia un talento straordinario, un grande atleta. Sarà fresco, sarà nervoso, ma questo stato d’animo lo vivrà anche Zverev, perché questa è la sua grande occasione“, ha ribadito.

Il virus di Arnaldi e l'allarme di McEnroe

Il tennista statunitense torna sul forfait di Arnaldi e lancia un allarme: "Se Arnaldi non sta bene non capisco perché abbiano fatto una conferenza assieme. Se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta così vicino? Non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Una cosa folle“.