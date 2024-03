Sinner-Lehecka, Indian Wells: orario, quando si gioca, come vedere in tv il quarto di finale

INDIAN WELLS (USA) - Continua la corsa di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells (cemento), dove il 22enne altoatesino attualmente numero 3 del mondo ha superato anche lo statunitense Ben Shelton (n.16 Atp battuto in due set) e si prepara ora a sfidare nei quarti di finale il suo coetaneo ceco Jiri Lehecka (n.32 Atp) , capace di eliminare anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.11 Atp) dopo l'impresa centrata in prcedenza con il russo e numero 5 del mondo Andrey Rublev .

Sinner contro Lehecka a Indian Wells: data e orario

La sfida tra Sinner e Lehecka (quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells) è in programma giovedì 14 marzo, con l'orario fissato per le ore 19 italiane circa.

Dove vedere in tv e streming la sfida tra Sinner e Lehecka

Il match di Sinner contro Lehecka a Indian Wells sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà possibile inoltre seguire la sfida tra l'altoatesino e il ceco in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.