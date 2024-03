Sinner a Indian Wells, chi può incontrare in finale: il tabellone senza Djokovic

Prosegue il percorso di Jannik Sinner ad Indian Wells, primo Atp Masters 1000 stagionale. Dopo aver battuto Ben Shelton, l'altoatesino sfiderà il ceco Jiri Lehecka per conquistare un posto in semifinale dove potrebbe sfidare uno tra Zverev e Alcaraz, impegnati nell'altro quarto di finale. Sinner inizia anche a guardare all'altra metà del tabellone, per scoprire il possibile avversario in finale.