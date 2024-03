Dimitrov provoca Sinner prima della finale a Miami: "Non ho ancora finito"

Sarà Grigor Dimitrov l'avversario di Jannik Sinner in finale al torneo Atp Masters 1000 di Miami. Il bulgaro ha prima eliminato il numero due al mondo Carlos Alcaraz e poi, in semifinale, si è imposto sul numero 5 al mondo Alexander Zverev vincendo per 6-4, 6-7(4/7), 6-4.

Dimitrov lancia la sfida a Sinner

Insomma un torneo fin qui da incorniciare per Dimitrov che però non solo non ha nessuna intenzione di mollare sul più bello ma che ha anche lanciato una piccola provocazione a Jannik Sinner: "Il lavoro non è finito qui ma in generale il fatto di battere con costanza i migliori tennisti vale più di qualsiasi ranking. Alla fine sai che la classifica arriva grazie ai successi, negli ultimi dodici mesi a volte è stato difficile ma ho lavorato sempre e ci ho creduto. Non ho mai perso di vista il mio obiettivo", ha affermato il 32enne bulgaro.