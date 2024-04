Sinner, festa a Miami al ristorante "Forte dei Marmi"

MIAMI - Ricapitolando: nel 2024 ha vinto Australian Open, Rotterdam e Miami perdendo un solo match, quello in semifinale a Indian Wells. Mesi spettacolari per Jannik Sinner, che dopo l’ultimo trionfo si è concesso un po’ di riposo sempre in Florida. Ha celebrato la vittoria nel torneo ATP americano con un bel pranzo a Miami nel ristorante italiano “Forte dei Marmi” del titolare Andrea Reitano.