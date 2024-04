Dimitrov snobba Sinner dopo Miami: "L'avversario più tosto che ho affrontato è un altro"

MIAMI (STATI UNITI) - Grigor Dimitrov è tornato nella top 10 del ranking mondiale e non ha intenzione di fermarsi. Reduce dal ko in finale a Miami contro Jannik Sinner, il tennista bulgaro - nella conferenza stampa post partita in Florida - ha ammesso di godersi il momento positivo e di puntare sempre più in alto: "Tutte queste vittorie negli ultimi 7-8 mesi sono il motivo per cui sono tornato. È una cosa che mi rende molto felice. Ma per me adesso inizia a essere ancora più interessante trovare un modo per rendere le cose difficili a qualcuno di questi giovani".