Bertolucci e il consiglio a sorpresa a Sinner: "Mi auguro di non rivederlo prima..."

Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore di Sky, ha messo il focus su Jannik Sinner dopo l'eliminazione nella semifinale dell'Atp di Montecarlo: "Ovviamente è stata una partita molto bella, giocata da due tennisti che per lunghi tratti hanno espresso un tennis ad altissimo livello. Sicuramente condizionata nella parte finale dal problema fisico accusato da Sinner, che era in vantaggio di un break e ha avuto la possibilità di addirittura di raddoppiare". Poi sull'errore del giudice: "Purtroppo l'arbitro non ha visto una palla fuori dell'avversario, sono cose che capitano. Però, raramente una decisione del nostro sport diventa, se non decisiva, molto importante. Ciò non toglie che Tsitsipas abbia giocato una gran partita. Quando era alle corde, sono stati i crampi di Sinner a ridargli fiato ed è tornato su molto bene. Purtroppo Jannik, al contrario, non ne aveva più e gli ultimi game sono stati una vera sofferenza".