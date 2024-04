Panatta e l’ironia sull’arbitro: “Sinner? Ci fossi stato io al suo posto posto…”

Panatta è tornato a parlare del controverso episodio della palla fuori non vista né dal giudice di linea né dal giudice di sedia che ha inciso non poco sull'eliminazione a Montecarlo in semifinale con Tsitsipas. “È logico che col senno di poi Sinner ha fatto male a non fermarsi - ha detto Panatta a RaiNews 24 - però lui ha risposto alla seconda palla di Tsitsipas, era in allungo ed evidentemente non ha fatto in tempo a vedere la palla, poi stava 3-1, stava dominando il match era abbastanza indirizzato verso un finale a suo favore, però il tennis è maledetto".