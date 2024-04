Navratilova incorona Sinner: ecco cosa si aspetta nei prossimi 10 anni

Arrivano altri complimenti ed elogi per Jannik Sinner dalla 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards . Dopo le parole di Boris Becker (" In lui vedo una versione giovane di me stesso") è il turno di Martina Navratilova , ex tennista e oggi allenatrice, che ha parlato in conferenza stampa a Madrid.

Navratilova su Sinner: "È fantastico"

Navratilova ha speso altri elogi per Sinner, parlando anche del suo possibile futuro: "Jannik è fantastico. È la prova di come il duro lavoro ti permetta di migliorare e arrivare ai massimi livelli. Non vedo l'ora di vedere i suoi prossimi dieci anni, con tutti i duelli con Alcaraz sperando che qualche altro giocatore che possa unirsi". Poi sul recupero di Nadal: "Spero che riesca a giocare ancora qualche mese in buone condizioni. Se si pensa alla sua grande carriera si arriva alla conclusione che è durato più a lungo di quanto tutti ci aspettassimo perché il suo tennis è sempre stato molto fisico, e questo lo ha portato a subire molti infortuni". Infine sull'accordo tra WTA e Arabia Saudita per disputare nel paese le Finals dal 2024 al 2026: "Non mi riguarda perché non gioco più. Hanno preso la loro decisione. Alcuni l'hanno giustificata dicendo di non voler essere coinvolti in politica. Ma lo sport è politica. Beh, vedremo come andrà".