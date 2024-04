Sinner e la giocata da applausi, Bertolucci incredulo: "Una stecca..."

Sinner, super punto a Madrid

Una giocata da applausi quella di Sinner che ha lasciato incredulo Bertolucci e i tanti appassionati di tennis. Jannik, va ricordato, non è al massimo della forma a causa di un problema all'anca che non gli sta dando tregua. La sua presenza in campo è stata in dubbio fino a poche ore prima del match. Ma alla fine ha deciso di giocare lo stesso contro Khachanov per tentare di strappare il pass per i quarti di finale. Sinner, anche se non al top, non ha di certo perso la sua classe. Quel lungolinea di rovescio, infatti, parla da solo.